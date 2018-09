DIAN respondió al llamado de Analdex durante Congreso Nacional de Exportadores

Tras reiteradas solicitudes de Analdex sobre la necesidad de contar con una autoridad tributaria y aduanera moderna y competitiva, el nuevo director General de la DIAN, José Andrés Romero (Foto), presentó durante el segundo día del XXX Congreso Nacional de Exportadores los retos y soluciones que prevé la Entidad y que empiezan por lograr una administración coherente, en la búsqueda de la eficiencia en la que se establezcan tiempos, cronogramas, metas y entregables a cada uno de los proyectos que tiene esta institución.

Precisamente, entre esos proyectos se encuentran: la factura electrónica que entró en vigencia este mes, pero que tiene que seguir dando sus alcances. “Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dicen que con una buena implementación de la factura electrónica, por la cantidad de información que podemos obtener y por la formalización de las transacciones, podría representar entre un 1 y 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), que representaría entre 10 y 15 billones más de recaudo”, afirmó Romero.

Otro de los proyectos tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión de riesgo (inteligencia artificial y manejo de Big Data para identificar y focalizar de manera más dirigida las gestión de los impuestos y las aduanas de la entidad. Para ello, ya se dio el primer paso con la adquisición del Sistema Lucía, que estará en funcionamiento en todas las aduanas del país a partir del primero de enero de 2019, aseguró el director de la autoridad aduanera.

“El Sistema Lucía es un software que recibimos del gobierno uruguayo, que funcionó muy bien en ese país en la gestión del riesgo. Este sistema que permitirá tomar datos de las distintas bases de la DIAN, pero que también tenemos en otras entidades, para identificar los perfiles de riesgo de cada uno de los distintos actores en materia aduanera, de tal manera que si la DIAN tiene recursos para auditar a 10 personas de cada mil, auditemos a las que tienen más riesgo de tener una actividad ilícita o de estar en contrabando o de estar cometiendo algún tipo de evasión de impuestos”, explicó el alto funcionario.

Necesidad tecnológica

Para Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, “La DIAN se ha reformado varias veces, lo que se necesita es que la cabeza que articule porque no necesariamente hay homogeniedad en las actuaciones de las diferentes regionales”: señaló Javier Díaz, presidente de Analdex y agregó que la modernización informática de ésta Entidad es una necesidad urgente.

Al respecto, el director de la DIAN señaló que la iniciativa más ambiciosa es la modernización tecnológica de la Entidad, para la cual se requiere formar al recurso humano y dotarlo de excelente recursos tecnológicos para aumentar el recaudo.

“El BID en los países donde el proyecto de modernización se ha implementado, ha demostrado que el recaudo adicional puede ser de 5 puntos del PIB, que en Colombia podría ser de $50 billones más en recaudo, gracias a la eficiencia y la modernización”, explica Romero.

En el tema tecnológico, el BID estima que la inversión debe ser cercana a los 3 billones de dólares; sin embargo, la firma asesora que contrató la DIAN estima que la inversión debe ser cercana a los 1,5 billones de dólares, recursos que serán gestionados con esta institución multilateral.

Compilación de normas aduaneras

Durante su intervención en el XXX Congreso Nacional de Exportaciones que culminó hoy en Bogotá, Romero también se comprometió a trabajar en la consolidación de un solo decreto y una sola resolución aduanera, cuyos borradores deberían estar listos a más tardar en mes y medio, con el fin de que el primero de enero de 2019, el país ya cuente con una legislación consolidada.

“Los empresarios colombianos se merecen una legislación de talla mundial y lo cierto es que tenemos una legislación que se ha ido implementando a retazos. La gente no sabe cuál es la legislación que aplica y nosotros como Gobierno nos comprometimos hoy a emitir un decreto consolidado que le dé tranquilidad a los empresarios, que les dé seguridad jurídica de cuáles son las reglas aplicables para que no tengan excusa de no cumplir la ley”, enfatizó.

No se bajará base gravable

El director de la DIAN también aprovechó su encuentro con los exportadores para hablar sobre los cambios que tendrá el impuesto de renta. Al respecto aseguró que “las personas naturales pueden estar tranquilas”, ya que el punto de partida desde el cual surge la obligación tributaria no se va a bajar, sino que lo que la medida que se tomará será subir unos puntos adicionales para los que más ganan, ya que Colombia es uno de los países del mundo en los que las personas naturales pagan un menor nivel de tributación.

“Queremos invitar a tributar a las personas naturales que tienen grandes patrimonios, pero no registran a título personal utilidades ni ingresos porque los están recibiendo por fuera del país, a las personas que están en una economía informal, a los empresarios que no declaran, que no cumplen con las obligaciones tributarias, muchas veces porque el régimen tributario no es simple, por eso estamos trabajando en la creación de un régimen simple de tributación para que los pequeños empresarios empiecen a cumplir de manera fácil y sencilla”, finalizó.