Fiscal asegura que Iván Márquez no tiene orden de captura con fines de extradición

Así lo expresó este viernes el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez: “No es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición en contra del señor Iván Márquez”.

De esta manera, Martínez respondió a los rumores acerca de una petición que habría hecho la justicia de los Estados Unidos contra el excomandante de las Farc.

El Fiscal aseguró que: “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación que por virtud de una orden de captura habría librado la Fiscalía General de la Nación, el señor Iván Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida del espacio territorial habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro”.

Martínez también señaló que el Gobierno no ha pedido que se levanten las órdenes de captura contra los excomandantes guerrilleros Henry Castellanos, ‘Romaña’ y Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, de quienes no se conoce el paradero y solo se sabe que abandonaron los espacios territoriales en Meta y el Caquetá.

Y agregó que: “Si por alguna razón algunos actores, algunas personas o algunos de los propios reinsertados están buscando pretextos para abandonar ese sueño de los colombianos que es a la paz, que busquen un pretexto por fuera de la Fiscalía General de la Nación”.

Para el Fiscal General: “la situación jurídica de las personas por las cuales se indaga en estos momentos, de las 9 personas reincorporadas, la mayor parte de las cuales formó parte del viejo Secretariado de las Farc, de un lado, y por el otro, del Estado Mayor de ese movimiento insurgente debe examinarse en tres escenarios”.

Esto incluye la aplicación de lo acordado acerca de la reincidencia de los reinsertados en actividades ilícitas, por lo que perderían todos los beneficios de la ley y sus casos pasarían a competencia de la JEP.

Al respecto Martínez fue claro es sostener que: “Podría ocurrir-y esa es una hipótesis lejana, que desde ese lugar, el propio Fiscal quiere reclamar que no ocurra, que no se vaya a dar ese paso, que no se gire hacia el mundo de la ilegalidad- que estos reinsertados reincidan en el delito y violenten este principio medular de la paz que es la no repetición”.

Ya el pasado 29 de agosto, El Congreso de la República, por medio de la Comisión de Paz, anunció que enviará un grupo de parlamentarios al municipio de Miravalle, departamento del Caquetá, donde se llavará a cabo la verificación del paradero de tanto de ‘Iván Márquez’ como de ‘El Paisa’, que presuntamente abandonaron esta zona de transición.

Al respecto, el senador Iván Cepeda señaló que: “Hay denuncias sobre alguna presencia militar que obligó a la salida del espacio territorial a las personas que estaban ahí concretamente Iván Márquez y el señor ‘El Paisa’. Tenemos la necesidad de saber cuáles son las circunstancias que hay allí y ver en qué podemos contribuir tanto para el Gobierno, como para los desmovilizados o reinsertados de las Farc”.

Y agregó que: “Si es posible establecer alguna información sobre su paradero, lo informaremos, pero eso será un resultado accesorio de la visita”.

Por su parte el también senador, Roy Barreras, indicó que: “La Comisión de Paz hará un informe y de ser necesario citará a los ministros de Defensa (Luis Carlos Villegas y Guillermo Botero), al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, a la ministra del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez), para informar lo que allí encontremos y ayudar a resolver conflictos”.

El Gobierno Nacional y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, deberán autorizar la visita de los integrantes de la Comisión de Paz.

En los próximos días la jurisdicción especial de paz emitirá un pronunciamiento acerca del caso de los exFarc ‘Iván Márquez’ y alis ‘El Paisa’, luego de su salida de la zona de reincorporación de Miravalle, en el Caquetá, con paradero desconocido.

Esto después de que el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, señalara que la JEP tendrá que tomar cartas en el asunto para que las autoridades puedan proceder.