La Universidad Libre responde a docente que declaró en sus aulas que “ser homosexual no es normal”

Luego de las desafortunadas declaraciones de un docente dentro de las aulas de la Universidad Libre, en las que afirmaba que “si su hijo es homosexual, usted lo acepta porque no lo puede matar”, la institución educativa se ha pronunciado en contra de estas afirmaciones y anunció acciones disciplinarias en contra del profesor Mario Rincón Pérez, autor de las mismas.

El docente, paradójicamente en medio de una clase de derecho constitucional, declaró además a sus estudiantes que la homosexualidad es anormal y se origina debido a problemas psicológicos. “Yo quiero decirles a ustedes, estimados estudiantes, que la homosexualidad no puede ser algo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que a usted como hombre le guste una mujer o a usted como mujer le guste un hombre. Si una persona tiene una preferencia por una persona de su mismo sexo, algo funciona mal. A mí no me vengan a venir con el cuento que eso es normal. No estoy criticando a los homosexuales, estoy discutiendo su problema psicológico. Los últimos estudios se inventaron que no, que eso es una decisión de cada persona”, dijo Rincón a sus estudiantes durante la clase.

Las declaraciones del docente fueron grabadas a través de celulares, por lo que rápidamente escandalizaron en las redes sociales. Sin embargo, la Universidad, liberal de pensamiento desde sus inicios, se declaró en contra de tales afirmaciones y emitió el siguiente comunicado:

La Universidad Libre, informa:

Ante las desafortunadas expresiones realizadas en aula por el doctor Mario Rincón Pérez, docente de la Facultad de Derecho, sede principal Bogotá, en las cuales el académico emitió apreciaciones personales y juicios de valor ofensivos, sin evidencia científica alguna, hacía la comunidad LGBTI,

La Universidad Libre manifiesta:

1. Que ha defendido históricamente las libertades en especial la de cátedra, enconsecuencia, rechaza las opiniones del señor profesor Mario Rincón.

2. Que se iniciaron las acciones disciplinarias pertinentes, de conformidad con el reglamento docente y el respeto al debido proceso.

3. Que aprovecha esta infortunada situación para insistir en su compromiso y vocación por el respeto a las libertades y derechos humanos.

4. Que reitera su apoyo a las minorías, a las cuales siempre les ha abierto todos los canales y espacios de la Universidad, para la realización de diferentes actividades académicas y culturales.

5. Que respetuosos de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales, reafirmamos nuestra postura de rechazo frente a todo tipo de discriminación y nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las minorías, en este caso la de la comunidad LGBTI.

FERNADO ENRIQUE DEJANÓN RODRÍGUEZ

Rector Nacional