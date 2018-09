Nairo Quintana recuperó el tercer lugar en La Vuelta a España

El español Óscar Rodríguez (Euskadi Murias), se ha impuesto en la decimotercera etapa de la Vuelta disputada entre Candás y La Camperona, de 174,8 kilómetros, y Jesús Herrada (Cofidis) mantiene el liderato. Nairo Quintana ascendió un puesto, ahora es tercero en la Vuelta.

Rodríguez, navarro de 23 años, se impuso en solitario con un tiempo de 4h.17.05, con 19 segundos de adelanto sobre el polaco Rafal Majka (Bora) y 30 respecto al belga Dylan Teuns (BMC).

Jesús Herrada logró mantener el liderato y lo defenderá con una ventaja de 1.42 minutos sobre el británico Simon Yates (Mitchelton) y 1.50 sobre el colombiano Nairo Quintana (Movistar).

“Ha iniciado la montaña como se preveía. Lo importante era intentar a comenzar a hacer segundos a favor y se ha logrado. Fue un día muy duro y difícil, todo el día se fue muy rápido por la fuga y adelante había gente que atentaba para la general. El equipo del líder tiró como podía y luego lo hicimos nosotros”, afirmó Quintana.

Con respecto a La Camperona aseguró: “Realmente es muy corto el repecho y explosivo, hay gente que va mejor que yo en este tipo de llegadas. Esperemos las llegadas más largas para hacer diferencias”.

“Hay buena sensación del cuerpo, esperemos que mañana (sábado) y el domingo sea igual o mejor”, puntualizó Quintana.

Este sábado se disputa la decimocuarta etapa entre Cistierna y Les Praeres de Nava, de 171 kilómetros de recorrido.

