Duque al Eln: Sólo si cesa acciones criminales y libera secuestrados habrá dialogo exploratorio sobre agenda clara y tiempos definidos

–El presidente Iván Duque Marquez no cede ante el Eln. Este sábado le reiteró por enésima vez que si no cesa todas sus actividades criminales, comenzando por liberar a todos los secuestrados, no reanudará los diálogos de paz. “Hasta que no se liberen todos los secuestrados, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación con los grupos armados”, notificó.

“Nosotros hemos dicho que como gobierno tenemos toda la voluntad pero si, y sólo si, hay un camino creíble, y ese camino creíble debe empezar por dar por terminadas todas las actividades criminales, empezando por la liberación de todos los secuestrados”, expresó el mandatario desde el municipio de Amagá, Antioquia, donde realizó un nuevo encuentro del taller Construyendo País.

“Si esa premisa se cumple y se dan por terminadas las actividades criminales, estamos listos a iniciar esa exploración, pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos, por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación.

Duque recordó lo que dijo el siete de agosto, hace un mes, al tomar posesión de la Presidencia de la República, de que iba a hacer una evaluación en un período de 30 días sobre lo que fueron las conversaciones entre el gobierno anterior y el grupo guerrillero y puntualizó:

“Esa evaluación se adelantó con mucho rigor por parte del Alto Comisionado para la Legalidad, el doctor Miguel Ceballos, y en ese ejercicio dialogó con Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, con algunos países que estuvieron trabajando o que han estado trabajando en este proceso, hizo una valoración de lo que tenía la Fuerza Pública como información y también los organismos de control, particularmente, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo”.

Y agregó: “Hay algo que a mí me parece importante que todos los colombianos sepan: durante esos 17 meses de conversaciones que tuvo el gobierno anterior con Eln, se adelantaron por parte de ese grupo armado organizado 462 actividades criminales que cobraron cerca de 100 víctimas fatales, se adelantaron 148 atentados contra la infraestructura petrolera, que han generado realmente un ecocidio, y se han presentado cerca de 16 secuestros”.

También dijo que “es importante que la ciudadanía entienda que no se puede hablar de paz mientras se está apelando a la violencia como mecanismo de presión al Estado y a la sociedad colombiana”.

Tras insistir que como gobierno “tenemos toda la voluntad” para dialogar, reiteró que ello “sólo si hay un camino creíble y ese camino creíble debe empezar por dar por terminadas todas las actividades criminales, empezando por la liberación de todos los secuestrados”.

Advirtió que “la sociedad colombiana se ha manifestado en muchas encuestas, que quiere que se avance en la desmovilización, el desarme y la reinserción de ese grupo armado organizado, y esa voluntad la tengo como Presidente. Pero tiene que ser sobre la base de ponerle fin a todas esas actividades criminales”.

No obstante, celebró que los últimos días varias personas hayan sido liberadas por el grupo terrorista. “Celebro que en las próximas horas lo hagan más personas. Pero aquí se necesita un gesto contundente hacia el pueblo colombiano, y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados”, notificó.

En forma categórica, el presidente Duque notificó: “Si esa premisa se cumple y se dan por terminadas las actividades criminales, estamos listos a iniciar esa exploración, pero esa exploración debe tener una agenda clara y unos tiempos definidos, por el bien de la sociedad colombiana. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación”.

Puso de presenta que su actitud “es constructiva, es patriótica y es ajustada al cumplimiento de la Constitución y de la Ley” y concluyó el tema haciendo las siguientes precisiones:

“Yo le quiero decir a ese grupo armado organizado que acá tiene toda la voluntad, pero la voluntad más importante en este momento parte de los que quieren por la violencia seguir ganando espacios con el Estado. Si suspenden esas actividades criminales y están dispuestos a fijar esa agenda, acá tendrán un gobierno dispuesto a empezar esa exploración. Quiero dejar ese testimonio ante los medios de comunicación y toda la comunidad de Amagá”.