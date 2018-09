Gobierno de Trump discutió planes para tumbar a Maduro con oficiales rebeldes venezolanos

–Según el diario The New York Times, la administración de Trump sostuvo reuniones secretas con militares rebeldes de Venezuela durante el año pasado para discutir sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un ex comandante militar venezolano que participó en las conversaciones.

De acuerdo con la publicación influyente diario estadounidense, el Gobierno de Donald Trump se reunió en secreto al menos tres veces con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

Reseña que establecer un canal clandestino con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dada su larga historia de intervención encubierta en América Latina.

La Casa Blanca, que se negó a responder preguntas detalladas sobre las conversaciones, dijo en un comunicado que era importante entablar un “diálogo con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia” para “traer un cambio positivo a un país que ha sufrido”. tanto bajo Maduro “.

Según la información, los mandos venezolanos buscaron acceso directo al Gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama y fueron rechazados.

El cambio se produjo cuando el nuevo presidente, Donald Trump, aseguró en agosto de 2017 que existía una “opción militar” para intervenir en la crisis de Venezuela y los militares golpistas pensaron entonces que tenían una nueva oportunidad.

Sin embargo agrega que uno de los comandantes militares venezolanos involucrados en las conversaciones secretas no era una figura ideal para ayudar a restaurar la democracia: está en la lista de sanciones del gobierno estadounidense de funcionarios corruptos en Venezuela.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados ??por Washington de una amplia gama de crímenes graves, incluyendo torturas a críticos, encarcelamiento de cientos de presos políticos, heridas a miles de civiles, tráfico de drogas y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las Farc, que es considerada una organización terrorista por los Estados Unidos.

Los funcionarios estadounidenses finalmente decidieron no ayudar a los conspiradores, y los planes de golpe se estancaron. Pero la voluntad de la administración Trump de reunirse varias veces con oficiales amotinados que intentan derrocar a un presidente en el hemisferio podría ser contraproducente desde el punto de vista político.

En una serie de reuniones encubiertas en el extranjero, que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año, los oficiales militares dijeron al gobierno estadounidense que representaban a unos cientos de miembros de las fuerzas armadas que se habían agriado con el autoritarismo de Maduro.

Los oficiales le pidieron a Estados Unidos que les proporcione radios cifradas, citando la necesidad de comunicarse de forma segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición para administrar el país hasta que pudieran celebrarse las elecciones.