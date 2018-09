Atracaron a Maturana en su finca en Antioquia

–Tres sujetos portando armas de fuego incursionaron en la madrugada de este domingo en la finca del técnico de fútbol Francisco “Pacho” Maturana y tras encerrarlo en una habitación junto con su esposa y dos amigos y sus parejas, se llevaron objetos de valor.

El predio del extécnico de la Selección Colombia está ubicado en el sector El Triángulo, del municipio de El Retiro.

“Nos metieron en una habitación y nos dijeron que no podíamos salir. Prendieron el televisor duro para que no escucháramos nada de lo que hacían. Nadie salió porque de pronto nos metían un tiro”, expresó Maturana al narrar los hechos.

No obstante advirtió que tenía esta finca desde el 89 y nunca había pasado nada.

“Yo vengo ocasionalmente. Es muy raro, nosotros no decimos cuándo venimos”, precisó.

El estratega del fútbol colombiano destacó que por fortuna todos salieron ilesos.

“Es una tristeza. Acá no se le hace mal a nadie. Este es un espacio de tranquilidad que convierten en un espacio de miedo. A veces venimos con mi nieto. Jugamos con él. No me imagino un escenario donde eso hubiera pasado con el niño acá”, advirtió.

Tras la respectiva denuncia, la Policía Nacional hizo presencia en el lugar para iniciar la correspondiente investigación y la búsqueda de los atracadores.