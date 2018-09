Florence se convierte en huracán y amenaza el sudeste de EE.UU.

–La tormenta tropical Florence se convirtió en huracán este domingo y se se dirige hacia Estados Unidos por lo que los meteorólogos dijeron que podría golpear directamente en el sureste del país hacia el final de la semana.

Los vientos sostenidos de la tormenta alcanzaron 121 km / h (121 km/h), justo por encima del umbral de un huracán, mientras atravesaba el Atlántico, a unas 750 millas (1.210 kilómetros) al sureste de Bermuda, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Se estaba moviendo hacia el oeste a 6 mph (9 km/h).

El centro con sede en Miami dijo que aún era demasiado pronto para predecir la trayectoria exacta del huracán, pero que una gran área costera desde Carolina del Sur a la región del Atlántico medio debería prepararse para un gran impacto a fines de la semana.

Hacia el medio de este domingo, el Centro Nacional de Huracanes anunció que hay creciente riesgo de dos impactos a causa de Florence: una marejada en la costa y tierra adentro, inundaciones que podrían ser causadas por la prolongada lluvia que puede traer el huracán.



“Aunque es demasiado pronto para determinar el momento exacto, ubicación y magnitud de esos impactos, los intereses en la costa y territorios más adentro en Carolina del Sur y la región del Atlántico medio deben monitorear muy de cerca el progreso de Florence y asegurarse que tienen un plan para huracanes y seguir las advertencias de las autoridades locales”, indica el mensaje.

Tropical Storm #Isaac is forecast to become a hurricane later today or tonight. Sustained tropical-storm-force winds are possible across portions of the Lesser Antilles later this week and would most likely begin Wednesday night. https://t.co/how9KmzwaR pic.twitter.com/EJNIrRaYsk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2018