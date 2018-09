Llega la tercera temporada de “Hollywood Medium with Tyler Henrey”

El próximo miércoles, 19 de septiembre a las 20:00 pm, Tyler Henry, uno de los más solicitados videntes y médiums de Hollywood, regresa con una nueva temporada, cargada de lecturas sorprendentes a las celebridades que están en busca de consejo, conexión y cierre con los seres queridos que han fallecido.

En esta nueva entrega, Tyler se sienta con el varias veces ganador del premio Emmy Jim Parsons, de Big Bang Theory, para ayudarlo a conectarse con su padre fallecido; también con la celebridad televisiva e ícono de la moda Kristin Cavallari, quien obtiene la lectura de su vida cuando Tyler le hace sorprendentes revelaciones sobre la muerte de su hermano Mike. Por su parte, la estrella de The Real Housewifes of New Jersey, Teresa Giudice, logra conectarse con su madre, quien falleció recientemente; y, en un imperdible episodio, Tyler conecta a la cantante La Toya Jackson con su hermano, el Rey del Pop, Michael Jackson.

Otras celebridades que se reúnen esta tercera temporada con Tyler son: Iggy Azalea, Lucy Hale, Erika Jayne, Tyler Oakley, Guiliana Rancic, Christina El Moussa, Padma Lakshmi, Taye Diggs, David y Rosanna Arquette, Arielle Kebbel, Savannah Chrisley, Maddie Zigler, Brooke Burke-Charvet, Chad Michael Murray, Luann De Lesseps, entre muchos otros.

¨Hollywood Medium with Tyler Henry¨ es producido por la productora nominada al premio Emmy, 44 Blue Productions, una compañía de Red Arrow Studios y Corbett-Stern Productions en asociación con Mortar Media. Michael Corbett, Stephanie Noonan Drachkovitch, Larry Stern, Cameron Kadison y Sarah Skibitzke se desempeñan como productores ejecutivos.