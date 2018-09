Procedimiento para liberar a los secuestrado será “de manera unilateral”: ELN

La guerrilla del ELN informó que liberará a los cuatro uniformados y dos civiles que tiene en su poder en el Chocó y anunció que el procedimiento se hará “de manera unilateral”.

De acuerdo con el comandante del Frente de Guerra Occidental (FOG) del ELN, alias ‘’Uriel’, el gobierno no facilitó los protocolos para adelantar la entrega de los cautivos a una comisión humanitaria.

“El Frente de Guerra Occidental del ELN está en plan de liberación de manera unilateral, como nos comprometimos. No porque el gobierno lo facilitó, no porque le gobierno pactó unos protocolos, no porque le gobierno haya posibilitado un escenario propicio para el acto humanitario”, afirmó alias ‘’Uriel’ en un comunicado.

A lo anterior, agregó: “Esperamos dar buenos resultados en el trascurso de la semana. El Gobierno que no se abrogue la acción humanitaria que está en curso. Porque es el principal obstáculo para que se haya podido desarrollar”.

Los cuatro soldados y los civiles fueron secuestrados cuando se movilizaban en una lancha por el río Arquía, en la ruta que del municipio de Vidrí conduce a la ciudad de Quibdó.

Los soldados fueron identificados como Jesús Ernesto Ramirez Silva, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya, el patrullero de la Policía Yemison Leandro Gómez Correa, el intendente Wilber Rentería.