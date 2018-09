Gobierno honrará compromiso de ayudar a guerrilleros desmovilizados a reintegrarse a la sociedad: Presidente Duque

Loterias

Loterías del 10 de septiembre en Colombia:

Cundinamarca 9606 – Serie 150

Tolima 7722 – Serie 053

DORADO

Mañana 4031 – Tarde 6831

CULONA:

4522

SUPER ASTRO SOL

1671 – Signo Geminis

SUPER ASTRO LUNA:

9322 – Signo Piscis

PIJAO:

4341

PAISITA:

Día 3731 – Noche 4815

CHONTICO:

Día 5021 – Noche 3233

CAFETERITO:

Tarde 8935 – Noche 9124

SINUANO:

Día 4809 – Noche 2636

CASH THREE:

Día 702 – Noche 835

PLAY FOUR:

Día 7614 – Noche 9758

SAMAN:

6908

CARIBEÑA:

Día 9922 – Noche 4333

WIN FOUR:

8338

EVENING:

8736

MOTILÓN:

Tarde 0179 – Noche 9888

LA FANTÁSTICA:

Día 3441 – Noche 7020

ANTIOQUEÑITA

Día 2964 – Tarde 6859