Huracán Florence aumenta su peligrocidad; Ordenan evacuar a más de un millón de personas en costa este de EE.UU

–La potencia de Florence continúa en aumento desde que fue catalogado como huracán de categoría 4 por lo cual varios estados ordenaron la evacuación de más de un millón de personas en riesgo en la costa este de EE.UU..

En Virginia, Maryland y las Carolinas, fue declarado el estado de emergencia en preparación para la llegada a tierra de la tormenta, prevista para el jueves.

El presidente Donald Trump trinó así sobre la emergencia:

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!

Mi gente acaba de informarme que esta es una de las peores tormentas que azotaron la costa este en muchos años. Además, parece un éxito directo en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. ¡Esté preparado, tenga cuidado y sea SEGURO!

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast – the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K

