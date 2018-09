Presidente de la Cámara de Representantes propone pago a congresistas por cada sesión

Así lo expresó este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, luego de proponer que los congresistas ganen honorarios solamente por cada sesión y así puedan tener la posibilidad de dedicarse a otras actividades de carácter económico.

Chacón señaló que: “Eso acabaría con la exclusividad y dedicación absoluta de los congresistas, que nos retiren el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y podamos ejercer otra actividad. Con eso el salario bajaría mucho más de lo que la gente quiere, y daría libertad para que un congresista pueda seguir siendo empresario, gerente de alguna compañía, ser asesor u otra actividad y solo venir al Congreso a ejercer una actividad más altruista”.

Y agrego que: “Cuando votaron, los ciudadanos no sabían que esa propuesta no podía aplicarse, porque los congresistas ya fueron elegidos, ya se posesionaron, ya adquirieron los derechos y no se les pueden quitar porque sería inconstitucional y la consulta fue construida sobre ese esquema, entonces engañaron a la gente”.

Por su parte Ernesto Macías, presidente del Senado, también había advertido que la congelación del salario de los parlamentarios sería de carácter inconstitucional.

Macías indicó que: “Hay derechos preestablecidos en la Constitución. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo”, dijo.

Para la senadora Angélica Lozano, dijo que la reducción del salario de los congresistas fue una orden que más de 11 millones de personas le dieron al Congreso.

Y agregó Lozano: “Es absolutamente procedente y sí es constitucional ese cambio y ya hay un antecedente, como cuando hace unos años la Corte Constitucional, a través de una sentencia, bajó de un solo tacazo todas las pensiones mayores a 25 salarios mínimos y nosotros aquí estamos planteando una transición progresiva, basada en la equidad y la solidaridad”.