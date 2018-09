Procurador Invita al Presidente Duque a revisar con ‘lupa’ terna para alcalde de Cartagena

Este martes, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a que revise con ‘lupa’ la terna presentada por el Partido Conservador para alcalde de Cartagena.

“Cartagena no se merece otro alcalde inhabilitado, otro alcalde impedido moralmente, otro alcalde que tenga investigaciones en la Procuraduría, Contraloría y o en la Fiscalía. Por favor examínelo detenidamente y si no hay nadie que reúna las condiciones, devuelva la terna”.

Desde Cali, Valle del Cauca, donde lideró la 3a. Audiencia contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, el jefe del Ministerio Público advirtió que el nuevo mandatario distrital “tiene que ser una persona de las más altas calidades éticas, las mejores condiciones profesionales y una gran trayectoria que garantice con mano fuerte que no va a haber más corrupción en la ciudad”.

Carrillo Flórez, agregó que desde la Procuraduría se ha dado la batalla contra la corrupción y la recuperación de la ética pública en La Heroica, y que el balón está en manos del Gobierno Nacional que tiene la responsabilidad de escoger “un gran alcalde para Cartagena”.

“Yo no me voy a referir a los nombres específicos, yo digo en abstracto que hay que escoger al mejor. Cartagena se merece un gran alcalde que va a regir los designios de esta ciudad hasta el 31 de diciembre del año entrante y por eso no se pueden equivocar”, puntualizó.