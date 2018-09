Acusan al senador Benedetti de haber pagado presuntamente por “chuzar” al fiscal Martínez y su esposa

La Fiscalía General no le ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que investigue al senador Armando Bededetti por presuntas chuzadas al fiscal Néstor Humberto Martínez. El hijo del abogado Jaime Lombana, además del jurista Iván Cancino también denunciaron que habrían sido víctimas de una supuesta red de chuzadas donde expolicías y militares interceptan comunicaciones.

El ente acusador abrió investigación por una red de interceptaciones ilegales con la anuencia de varios exmilitares y expolicías. El coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz es colaborador de la Fiscalía y ya rindió declaraciones dando detalles de un capítulo nuevo de estos hechos.

Según las primeras indagaciones, el senador Armando Benedetti habría sido cliente de la red y habría solicitado chuzadas ilegales e interceptaciones al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a su esposa, y a los abogados Lombana, su hijo de 16 años, e Iván Cancino, según declaraciones del excoronel Jorge Humberto Salinas.

El senador Armando Benedetti aclaró que no tiene nada que ver con estos señalamientos, además dijo que no conoce a la persona que dio estas declaraciones y señaló que quien debe investigarlo es la Corte Suprema de Justicia y no la Fiscalía.

Al respecto indicó Benedetti que: “Ya raya con la locura lo que quieren hacer en mi contra”.

El coronel retirado Jorge Humberto Salinas, afirma que escuchó de un socio de la red, de nombre Juan Carlos Madero, que Benedetti habría pagado $4 millones a cambio de servicios de interceptaciones.

Salinas sostuvo que: “Se le trabajó y se le entregaron resultados, y fueron tan buenos que llegó hasta el punto de que el señor pidió realizar un tracking de ubicación de fechas y la extracción de unos mensajes de Whatsapp e información del teléfono del señor Fiscal General (…) ahí fue cuando paramos y no quisimos continuar”.

El abogado Jaime Lombana manifestó en La W, su molestia porque su hijo, que es menor de edad, haya sido víctima de supuestas chuzadas.

Iván Cancino, abogado que también sería víctima de estos mismos hechos, señaló en Twitter que estudiará el caso para pronunciarse: “Muy grave todo esto. Momentos para reflexionar sobre muchas cosas. Qué difícil es ejercer el derecho en Colombia”.