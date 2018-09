Duque dice que no acompaña propuesta de vender Ecopetrol

“Yo he visto algunas propuestas, por ejemplo, de algunos que dicen que hay que vender a Ecopetrol como empresa, la totalidad de Ecopetrol como empresa. Yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el Presidente de la República. Ecopetrol debe seguir siendo un símbolo de nuestro país”.

Así lo dijo hoy, en forma enfática, el Presidente de la República, Iván Duque, al intervenir en el Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se realizó este miércoles en el Hotel Tequendama de Bogotá.

En sus palabras, el Jefe de Estado destacó que Ecopetrol ha hecho cosas muy innovadoras, que se han convertido en referentes en el mundo, como haber puesto en manos de los colombianos un paquete de acciones, gracias a lo cual han podido ahorrar.

“Pero no era entregárselo a un solo oferente; era a millones de colombianos que compraron esas acciones y que han visto además esas acciones en su momento tener éxito, venderlas y seguir financiando su propia familia”, expuso.

El Mandatario subrayó que esta iniciativa se convirtió en un referente en el mundo, que siguió dicho modelo, “porque la privatización a un único proponente de las industrias que son importantes y estratégicas para los países siempre generan grandes controversias”, lo cual aquí no se dio, “porque hubo un principio de fraternidad con la sociedad colombiana”.

“Quiero ser claro en eso: yo soy un defensor de la industria nacional, me enorgullece la empresa colombiana, me gusta visitar las empresas colombianas, pero no solamente para hablar en las salas de juntas sino para ir a estrechar la mano de los trabajadores y dialogar con ellos”, dijo.

“Así hicimos una campaña y así vamos a seguir gobernando, en el diálogo fraterno con empleadores y con empleados invitándolos a ellos a que construyan país”, puntualizó el Presidente de la República.