Este sábado 15 de septiembre se corre la III Válida del CNT en Gámeza, Boyacá

En una competencia que se convierte en determinante en la lucha por el título de la temporada, este sábado 15 de septiembre en el municipio de Gámeza, Boyacá, se disputará la tercera válida del Campeonato Nacional de Trepadores -CNT- avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo, evento que se realizará en el marco de la segunda fecha de la Copa Cumbres con el aval del Club TC 2000 y la participación de pilotos de diferentes zonas del país.

La Tercera Válida del CNT será una Súper Especial que comprende un recorrido total cronometrado de 4.5 kilómetros sobre un espectacular trazado asfaltado, con tres trepadas de día y tres de noche, aspectos que le ponen un condimento especial, y se suma que la carrera otorga doble puntaje, lo que supone que los participantes saldrán con todo para lograr sumar la mayor cantidad de puntos que les permita, a falta de una válida para el cierre de esta primera temporada del campeonato, tener una mayor opción de optar por el título 2018.

La competencia iniciará en un cañón, adentrándose luego en la montaña boyacense para cerrar a la entrada del municipio de Gámeza, cuyas autoridades locales han brindado todo el apoyo a los organizadores del evento que para el caso del CNT está en cabeza del promotor manizaleño Marcelo Ocampo, quien ha confirmado la presencia en el municipio boyacense de pilotos de Medellín, Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Bogotá, Ubaté, Tunja, Nobsa y Sogamoso, repartidos en las diferentes categorías.

Participación Femenina:

En esta ocasión y como novedad se tendrá la participación de una mujer piloto, Lizeth Coy, de Firavitoba, Boyacá, quien conducirá un Volkswagen Gol marcado con el # 87.

Pogramación III Válida CNT -Sábado 15 de septiembre de 2018

5:00 a.m. Salida caravana carros autoridad deportiva Copa Cumbres / CNT – TC 2.000 Colombia-Bogotá – Outlet Centro Comercial Bima

8:30 a.m. Llegada a Gámeza – Plaza Principal-Exhibición estática carros autoridad deportiva

9:00 – 12:00 m. Reconocimiento de trazado por parte de Directivos de FCAD, TC 2000 y autoridades autoridades

9:00 – 12:00 m. Plaza Principal Gámeza – Cumbres & CNT-Exhibición de autos de competición.Registro de inscritos y protocolos administrativos-Sesión oficial de fotografías

11:00 a.m. Alcaldía Gámeza – Briefing de seguridad y logística con Directivos de FCAD, TC 2000 Colombia y Autoridades Locales.

11:30 a.m. Plaza Principal Gámeza – Cumbres & CNT -Congresillo Técnico Apertura Oficial CNT – Copa Cumbres

Alcaldía Gámeza – Reunión de pilotos

Actos Protocolarios: Himno de Colombia – Himno de Boyacá

Apertura oficial del evento a cargo del Sr.Edgar Cruz Cristancho – Alcalde de Gámeza-

Presentación minuto a minuto de carrera-Presentación hoja de ruta-Dinámica y seguridad del evento.

Carrera:

12:10 m. Primer reconocimiento del circuito (Pace Car) – Sólo autoridades deportivas y locales

12:30 p.m. Segundo reconocimiento del circuito (Pace Car) – Sólo autoridades deportivas y locales

1:00 p.m. Cumbre 0 – Reconocimiento

2:00 p.m. Cumbre 1 – Primera lanzada cronometrada – Opening

3:00 p.m. Cumbre 2 – Segunda lanzada cronometrada – semifinal

4:00 p.m. Cumbre 3 – Tercera lanzada cronometrada – Final

5:00 p.m. Apertura de la vía de competencia para tráfico particular,

5:30 p.m. Cierre de la vía de competencia.-Reconocimiento del circuito nocturno (Pace Car) – Sólo autoridades deportivas y locales

6:00 p.m. Cumbre 0 – Reconocimiento

7:00 p.m. Cumbre 1 – Primera lanzada cronometrada Nocturna– Opening

8:00 p.m. Cumbre 2 – Segunda lanzada cronometrada Nocturna– semifinal

9:00 p.m. Cumbre 3 – Tercera lanzada cronometrada Nocturna– Final

10:00 p.m. Apertura de la vía de competencia para tráfico particular,

10:30 p.m. Premiación todas las categorías Copa Cumbres y CNT – Plaza Principal Gámeza

INSCRIPCIONES

Ordinarias: Cierre martes 11 de septiembre 4:00 p.m.

Extraordinarias: desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de septiembre de 2018 hasta las 12:00 m

Los pilotos que se inscriban para el CNT pueden participar en la II Válida de la Copa Cumbres con la misma inscripción. Mayores informes en los siguientes números cel. 3202589057 ó 3174399229 -email:cntrep@gmail.com