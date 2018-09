¿Por qué se van las personas de las empresas?

Es evidente que la rotación de personal se da tanto por factores internos como externos de la empresa. Sin embargo, si un empleado se siente bien con su trabajo, su salario, la empresa y su equipo, difícilmente se va, y si lo hace es por situaciones muy puntuales. Tener un equipo productivo y estable depende por lo general de cada institución. A continuación, le daremos una información que le permitirá conocer los motivos por los que en su mayoría, las personas se van de las empresas.

“La organización puede contar con el mejor sistema de selección que le permita encontrar a la persona correcta para el cargo correcto. También puede tener un equipo de trabajo altamente productivo. Pero si desconoce cuáles son los factores que aumentan la rotación de personal, probablemente pierda constantemente talento valioso”. Indicó el director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.

No genere falsas expectativas

Leigh Branham en su libro atribuye la primera razón de que los empleados se marchen a expectativas no satisfechas. De acuerdo a su estudio “4% de los empleados se marchan el primer día, 50% de los trabajadores norteamericanos se marchan en los primeros 6 meses y el 40% de los nuevos ejecutivos no logran permanecer en su cargo más de 18 meses”.

Si usted tiene un equipo de trabajo o va a contratar personal, es importante que siempre sea sincero, no cree falsas expectativas y no haga promesas que no vaya a cumplir después, esto genera decepción y molestia en las personas. Esto sucede a todos los niveles y es más común de lo que parece, a veces sucede sin mala intención. Aunque su promesa no esté por escrito, si usted no lo recuerda el empleado sí, no espere que éste se moleste y tenga que exigirle, porque aunque cumpla ya ha decepcionado al trabajador. Esta es la principal causa de la rotación de personal de acuerdo a este análisis.

La falta de atención es un problema

De acuerdo al análisis de Leigh Branham “al dejar a los empleados manejar las dificultades del cargo por ellos mismos: el 20% encuentra la manera de hacerlo y satisfacen sus expectativas, el 20% pierde el control en menos de 6 semanas y muestran una productividad inaceptable y el 60% gasta más tiempo averiguando qué es lo que hay, que hacer y cómo se debe hacer, que haciendo el trabajo en sí. Ellos desperdician su tiempo y el de sus jefes directos. Nadie es feliz. Después de un rato la administración comienza a dudar de la habilidad del empleado para hacer bien el trabajo”.

Es indispensable que cuando una persona inicie sus actividades laborales en la empresa reciba toda la información necesaria para hacer su trabajo, y lograr los objetivos propuestos. Todo trabajador debe tener claras las líneas de comunicación, el perfil de su cargo, las metas de la empresa y de la unidad a la cual pertenece. Aunque este punto parezca muy simple y obvio, no todas las organizaciones tienen una ruta de ingreso de personal bien definida y con la información necesaria.

Problemas en el liderazgo

Si empieza a perder personal valioso en una empresa o en un área específica, es importante que analice la gestión del jefe o supervisor inmediato. Muchas veces la causa viene de la gestión del líder, de acuerdo a un estudio hecho por la organización Gallup, en el cual se encuestaron a más de un millón de empleados y más de 80.000 ejecutivos, el cual fue publicado por: First, Break All the Rules (Primero rompa todas las reglas) de Marcus Buckingham y Cut Coffman.

La función de un líder es determinante en la vida de una empresa. Puede hacer que su personal más valioso termine trabajando con la competencia; o lograr un crecimiento sostenible de la empresa con un equipo de trabajo bien consolidado, estable, productivo y a gusto con la organización.

Adicional a todo lo mencionado anteriormente, por lo general, la rotación de personal es más alta en los cargos bajos y operativos que en los cargos medios altos. Esta es una tendencia que se observa en todos los sectores económicos, es una premisa que debe tener en cuenta al momento de analizar la rotación en su empresa.

“El costo de la rotación es más alto de lo que muchos creen, no solo implica el salario de la persona que se fue y todos los gastos asociados, también es la atención y el tiempo de quienes le entrenaron y seleccionaron, más todo lo que se dejó de producir. Si usted promedia todo, esto equivale a doce veces el salario de esa persona. Entonces, la empresa pierde mucho cuando un miembro de su equipo se va, y el problema es mayor si es muy productivo y se va a la competencia”. Expresó el director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.