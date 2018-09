Sismo de magnitud 5,3 sacudió a Nicaragua

–Un terremoto de magnitud 5,3 se registró en la madrugada de este miércoles en el oeste de Nicaragua, por fortuna sin que hasta el momento se reporten desgracias personaless, según el reporte del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés).

El epicentro del temblor se localizó a 20 kilómetros al suroeste de Nagarote y a unos 56 kilómetros de Managua, la capital del país.

Su epicentro se localizó a una profundidad de 113 kilómetros. Según estimaciones del Centro, la población de la región afectada es de unos 4 millones de habitantes.

El sismo, que ocurrió a las 12:20 de la madrugada, se sintió en Managua, León, Chinandega, Ciudad Sandino, Chichigalpa, Mateare, Granada, Carazo, Masaya, entre otros lugares, según un informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

De momento, no informa de víctimas ni de daños materiales.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.3 in Nicaragua 45 min ago pic.twitter.com/NNj1sXgQic

— EMSC (@LastQuake) 12 de septiembre de 2018