Apple presentó su nuevo Apple Watch Serie 4, el iPhone SX, iPhone SX Max y el iPhone XR

Apple presentó en la noche del miércoles su nuevo Apple Watch Serie 4, el iPhone SX, iPhone SX Max y el iPhone XR.

Apple presentó el Apple Watch Series 4, que fue rediseñado y sometido a nuevos procesos de ingeniería para ayudar a los usuarios a mantenerse conectados, ser más activos y gestionar su salud de maneras nuevas y más poderosas. Aunque mantiene el diseño icónico original, Apple Watch de cuarta generación se ha renovado con la combinación de hardware y software mejorados que lo convierten en un dispositivo único.

La impresionante pantalla es un 30 por ciento más grande y se integra perfectamente en la caja, que ahora es más delgada y pequeña, mientras que la nueva interfaz proporciona más información de forma más detallada. Apple Watch Series 4 con watchOS 5 proporciona funciones superiores de actividad y comunicación, junto con capacidades revolucionarias relacionadas con la salud, como un nuevo acelerómetro y un giroscopio, que pueden detectar caídas graves, y un sensor cardiaco eléctrico que puede hacer un electrocardiograma (ECG, por sus siglas en inglés) con la app ECG,1 a la que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha otorgado la clasificación De Novo.

“Estamos emocionados de que Apple Watch haya pasado a ser una parte fundamental en la vida de las personas”, dijo el director de operaciones de Apple, Jeff Williams. “El totalmente rediseñado Apple Watch Series 4 sigue siendo un compañero indispensable en la comunicación y el entrenamiento, y ahora con la incorporación de características innovadoras, como la detección de caídas y la primera app ECG directamente para el consumidor, se convierte además en un guardián inteligente de tu salud”.

Apple Watch Series 4 supone más que una evolución – representa un rediseño y una reingeniería fundamentales de Apple Watch. Se ofrece en dos tamaños: 40 mm y 44 mm. El altavoz es 50 por ciento más potente, con optimización de llamadas, Siri y Walkie-Talkie, y el micrófono se ha reubicado con el objetivo de reducir el eco y obtener así mejor calidad de sonido. El dispositivo incluye el chip de nueva generación S4 con un procesador de doble núcleo de 64 bits, que le permite ofrecer el doble de velocidad con la misma duración de batería para todo el día.2

La parte posterior del Apple Watch Series 4 está compuesta por hermosa cerámica de color negro y cristal de zafiro, lo que permite un mejor servicio celular gracias a que las ondas de radio atraviesan con facilidad el frente y la parte posterior. La Corona Digital incluye ahora respuesta háptica, por lo que se siente más mecánica y sensible gracias a la sensación de clics graduales.

La interfaz del usuario está optimizada para la pantalla más grande, lo que significa íconos y fuentes más grandes y fáciles de leer, además, se mejoraron las complicaciones para que sean más precisas e informativas. Las nuevas carátulas aprovechan todas las ventajas de la pantalla de Apple Watch Series 4: desde la carátula Infografía, que se puede personalizar incontables veces, hasta la carátula Respirar, con una animación en torno al momento de una respiración profunda. Además, incluye una colección de carátulas con movimiento, como Vapor, Metal Líquido, Fuego y Agua, que responden de manera excepcional a los bordes curvos de la caja.

Apple Watch Series 4 permite a los clientes hacerse un electrocardiograma desde su muñeca con la nueva app ECG, que aprovecha las ventajas de los electrodos incorporados en la Corona Digital y del nuevo sensor cardiaco eléctrico en el cristal posterior. Con la app, los usuarios solo tienen que tocar la Corona Digital y, después de 30 segundos, recibirán una clasificación de la frecuencia cardiaca. Apple Watch Series 4 puede identificar si el corazón late a un ritmo normal o si hay señales de Fibrilación Auricular (AFib en inglés), una condición cardiaca que podría llevar a graves complicaciones de salud. Todas las lecturas del ECG, las clasificaciones y cualquier síntoma registrado se almacenan en la app Salud en un PDF que se puede enviar al doctor fácilmente.

Con watchOS 5, Apple Watch analiza periódicamente en segundo plano la frecuencia cardiaca y envía una notificación cuando detecta una frecuencia irregular que pudiera parecer Fibrilación Auricular.3 También puede alertar al usuario cuando la frecuencia cardiaca exceda una frecuencia en particular o quede por debajo de ella.

La detección de caídas utiliza un acelerómetro y un giroscopio de nueva generación, que miden una aceleración de hasta 32 fuerzas g, junto con algoritmos personalizados para identificar caídas graves. Al analizar la trayectoria de la muñeca y la velocidad de impacto, Apple Watch envía al usuario una alerta tras la caída, que puede ignorarse o ser usada para llamar a los servicios de emergencia. Tras la notificación, si Apple Watch no siente ningún movimiento después de 60 segundos, llamará automáticamente a los servicios de emergencia y enviará un mensaje con la ubicación del usuario a los contactos en caso de emergencia.

Con watchOS 5, Apple Watch se convierte en un aún mejor compañero de ejercicio y entrenamiento. Las competencias de Actividad permiten a los usuarios retar a otros usuarios de Apple Watch, la detección automática de la práctica de ejercicio proporciona una alerta que permite comenzar un entrenamiento dándote crédito retroactivo, y los nuevos tipos de entrenamiento especializado, Yoga y Senderismo, monitorean con exactitud las calorías quemadas y los minutos de ejercicio ganados. Los corredores entusiastas pueden beneficiarse de la duración prolongada de la batería, que se incrementó a 6 horas para que puedan hacer ejercicio al aire libre y disfrutar de las funciones de alto rendimiento, como el ritmo para carreras y caminatas al aire libre y en interiores, así como una alerta de ritmo para carreras al aire libre y el ritmo de milla reciente, que indica el ritmo seguido en la milla anterior.

Los clientes pueden hablar con sus amigos con solo un toque en la muñeca con la función Walkie-Talkie, una conexión de reloj a reloj que supone una manera completamente nueva de estar en contacto alrededor del mundo mediante WiFi o celular.4 La carátula de Siri es más predictiva y proactiva, ya que ofrece atajos y contenido procesable de las apps de terceros favoritas. watchOS 5 también permite a los usuarios escuchar sus podcasts favoritos en movimiento con Apple Podcasts en Apple Watch, así como acceder a cualquier podcast del catálogo usando Siri. Con Apple Watch Series 4, las complicaciones mejoradas ofrecen una vista más detallada de las apps de terceros, como Dexcom, que permite el monitoreo continuo de los niveles de glucosa, o Streaks, que muestra el avance diario de tareas.

Apple Watch Series 4 (GPS) estará disponible desde $399 USD y Apple Watch Series 4 (GPS + Celular) desde $499 USD, ambos con el nuevo diseño y las nuevas funciones de salud. Apple Watch Series 3 estará disponible con un nuevo precio desde $279 USD, haciéndolo así más accesible a los clientes. Además de los tres acabados de aluminio adonizado en plata, oro y gris espacial, ahora el Apple Watch Series 4 llega en un hermoso color oro de acero inoxidable, que hace juego con una correa de malla milanesa, que se une a los modelos en plata y negro espacial. Una nueva colección de correas que saldrá para este otoño y todas las correas anteriores siguen funcionando con Apple Watch de cualquier generación.

Apple Watch Nike+ sigue siendo el favorito de los clientes y la nueva colección incluye carátulas Nike rediseñadas que hacen juego con los nuevos colores de las correas, como la correa deportiva en Negro/Platino Puro y la correa loop deportiva reflejante en color Summit White. Apple Watch Hermès presenta una elegante variedad de correas en colores contrastantes y carátulas exclusivas que cambian de color con el paso de los minutos.

Precios y disponibilidad

Los clientes podrán pedir Apple Watch Series 4 (GPS + Celular) a partir del viernes 14 de septiembre, y habrá disponibilidad a partir del viernes 21 de septiembre en Australia, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Singapur, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, y en otros países en los próximos meses. Para consultar la disponibilidad de los operadores de telefonía, visita apple.com/watch/cellular.5

Los clientes podrán pedir Apple Watch Series 4 (GPS) a partir del viernes 14 de septiembre, y habrá disponibilidad a partir del viernes 21 de septiembre en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Arabia Saudita, Singapur, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Apple Watch Nike+ se podrá pedir en https://www.apple.com/ y en la app Apple Store a partir del viernes 14 de septiembre en países seleccionados, y habrá disponibilidad limitada a partir del viernes 5 de octubre en Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Canadá, Catar, China, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guam, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Para más información, visita apple.com/apple-watch-nike o nike.com/applewatch.

Apple Watch Hermès se podrá pedir en apple.com y en la app Apple Store a partir del viernes 14 de septiembre, y a partir del viernes 21 de septiembre en Australia, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Singapur, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Para más información, visita apple.com/apple-watch-hermes o hermes.com/applewatchhermes.

Apple Watch Series 4 (GPS) estará disponible a partir del viernes 28 de septiembre en Baréin, Croacia, República Checa, Grecia, Guam, Hungría, Islandia, Kazajistán, Kuwait, Macao, Mónaco, Omán, Polonia, Catar, Rumanía, Rusia, Eslovaquia y Sudáfrica.

Las nuevas correas del Apple Watch se podrán pedir en https://www.apple.com/ y en la app Apple Store a partir del viernes 14 de septiembre, y a partir del viernes 21 de septiembre estarán disponibles en Apple Stores, así como en algunos vendedores autorizados de Apple y operadores de telefonía en Estados Unidos y en más de 35 países y regiones.

Con Apple GiveBack, los clientes de Estados Unidos podrán cambiar su dispositivo correspondiente por una tarjeta de regalo Apple Store o podrán solicitar un reembolso de su compra. Si su dispositivo no cuenta con este beneficio, Apple lo reciclará gratuitamente.

A los clientes que compren el Apple Watch directamente en Apple se les ofrecerá una configuración personal gratuita, en tienda o en línea,6 para ayudarlos a configurar y personalizar su nuevo Apple Watch con calendarios, notificaciones y apps, entre otras cosas.

1 La app ECG saldrá al mercado a finales del año (solo en Estados Unidos).

2 La duración de la batería depende del uso y la configuración del dispositivo.

3 Las notificaciones de frecuencia cardiaca irregular estarán disponibles a finales de este año (sólo en Estados Unidos).

4 La función Walkie-Talkie no está disponible en China, Pakistán ni en los Emiratos Árabes Unidos.

5 Apple Watch requiere un iPhone compatible. El proveedor de servicios para iPhone debe ser el mismo. No disponible con todos los proveedores de servicios. El roaming no está disponible.

6 En la mayoría de los países.

iPhone Xs y iPhone Xs Max presentan las mejores y más grandes pantallas de iPhone

Cupertino, California — Apple anunció hoy iPhone XS y iPhone XS Max, los iPhone más avanzados que llevan la visión del futuro del smartphone a un nuevo nivel. iPhone XS de 5.8 pulgadas y iPhone XS Max de 6.5 pulgadas, cuentan con impresionantes pantallas Super Retina, un sistema de cámara dual más rápido y mejorado que ofrece funciones revolucionarias de foto y video, el primer chip de 7 nanómetros en un smartphone — el chip A12 Bionic con Neural Engine de próxima generación —, Face ID más rápido, sonido estéreo más amplio, un hermoso nuevo acabado en color oro, y presenta Dual SIM para el iPhone. iPhone XS y iPhone XS Max estarán disponibles en preventa a partir del viernes 14 de septiembre, y en tiendas a partir del viernes 21 de septiembre.

“iPhone XS está compuesto de tecnologías de próxima generación, y es un gran paso adelante para el futuro del smartphone. Todo es de vanguardia, como el chip A12 Bionic con Neural Engine de 8 núcleos, el primero en la industria con 7 nanómetros, Face ID más rápido y un avanzado sistema de cámara dual que captura fotos en modo Retrato con HDR Inteligente y un campo de profundidad dinámico”, dijo Philip Schiller, vicepresidente senior de Worldwide Marketing de Apple. “iPhone XS no es uno, sino dos nuevos modelos de iPhone, y iPhone XS Max ofrece la pantalla más grande que se ha visto en un iPhone con la batería de mayor capacidad en un iPhone, que ofrece un rendimiento de hasta una hora y media más para tu día”.

iPhone XS y iPhone XS Max se basan en el diseño todo pantalla de iPhone X y cuentan con pantallas más nítidas gracias a la más alta densidad de pixeles de cualquier dispositivo Apple. Ahora presentadas en tamaños de 5.8 pulgadas y 6.5 pulgadas1, estas pantallas Super Retina con un diseño OLED a la medida son compatibles con Dolby Vision y HDR10, y poseen un sistema iOS para una gestión de color amplia que logra la mejor precisión de color en la industria. iPhone XS y iPhone XS Max ofrecen un índice de contraste de un millón a uno, con un brillo extraordinario y negros auténticos, a la vez que muestran un rango dinámico un 60 por ciento más alto en fotos HDR. iPhone XS Max brinda una experiencia más envolvente con más de 3 millones de pixeles para videos, películas y juegos, al tiempo que ofrece la pantalla más grande en un iPhone, con un tamaño similar al iPhone 8 Plus.

Una banda de acero inoxidable de grado quirúrgico, ahora en color oro, se une a los acabados en color plata y gris espacial. La reproducción más amplia del audio en estéreo crea un sonido ambiental más envolvente. El diseño de vidrio al frente y al reverso cuenta con el vidrio más resistente en un smartphone, con resistencia mejorada a las ralladuras, mientras que el vidrio posterior permite una carga inalámbrica más rápida. iPhone XS y iPhone XS Max alcanzan un nuevo nivel de resistencia a las salpicaduras y al agua con una certificación IP68 de hasta 2 metros por 30 minutos, y protege contra los posibles derrames de café, té y refresco.2

El A12 Bionic, diseñado por Apple, es el chip más inteligente y poderoso en un smartphone, incorpora el primer chip de 7 nanómetros en un smartphone que ofrece un rendimiento líder en la industria, con un diseño para una mayor eficiencia de la energía. El A12 Bionic presenta una arquitectura fusión de seis núcleos, con dos núcleos de rendimiento que son hasta 15 por ciento más rápidos, cuatro núcleos de eficiencia que son hasta 50 por ciento más eficientes, un GPU de cuatro núcleos que es hasta 50 por ciento más rápido, un poderoso Procesador de Señal de Imagen (ISP) diseñado por Apple, codificador de video, y más. Un controlador de almacenamiento rápido puede brindar una capacidad de almacenamiento para iPhone de hasta 512 GB. Todo esto habilita nuevas experiencias para juegos, fotografía, edición de video, y apps de gráficos intensivos. Incluso con todo este poder, iPhone XS ofrece 30 minutos más de rendimiento de batería que el iPhone X, mientras que iPhone XS Max ofrece una hora y media más de rendimiento de batería que iPhone X, entre recargas.

El procesador Neural Engine de próxima generación está desarrollado para el aprendizaje automático avanzado en todo, desde la fotografía hasta la realidad aumentada. Un nuevo diseño de 8 núcleos le permite completar hasta 5 billones de operaciones por segundo, comparado con las 600 mil millones en el chip A11 Bionic. Esto permite nuevas capacidades como una detección de planos más rápida para ARKit y nuevas funciones que usan el aprendizaje automático en tiempo real. Por primera vez, Neural Engine está abierto a Core ML, fortaleciendo a los programadores para desarrollar apps que utilizan este procesador altamente eficiente para el aprendizaje automático. Cuando se ejecuta Core ML en el Neural Engine del chip A12 Bionic es hasta nueve veces más rápido que en el A11 Bionic, con tan solo un décimo del uso de energía.

iPhone XS sigue aportando innovaciones a la fotografía, cosas que no eran posibles antes del iPhone. Capacidades como la segmentación de profundidad avanzada con el uso de Neural Engine, HDR Inteligente que crea fotos con alto rango dinámico e imágenes con gran detalle, una calidad de bokeh avanzada para las fotos en modo Retrato, y una profundidad de campo dinámica que el usuario puede ajustar en la app Fotos, son algunas de las grandes mejoras de las técnicas fotográficas de vanguardia que todos pueden usar.

El sistema de cámara dual de 12 megapixeles presenta una estabilización óptica de imagen dual con zoom óptico 2x, mientras que un nuevo sensor duplica la velocidad. HDR Inteligente crea fotos con más efectos de luz y detalles de sombra. Pixeles más grandes y profundos mejoran la fidelidad de imagen y el rendimiento en ambientes con poca luz.

La segmentación de profundidad avanzada en el modo Retrato permite retratos más sofisticados con un nivel profesional del efecto bokeh. El nuevo Control de Profundidad permite a los usuarios ajustar de manera dinámica la profundidad de campo en la app Fotos, tanto en la vista preliminar en tiempo real3, como después de la captura, para crear retratos con un hermoso fondo difuminado. El modo Retrato con Control de Profundidad también está disponible en la cámara TrueDepth para selfies, la cual incluye Memoji y la compatibilidad con un registro facial más rápido para apps ARKit de terceros.

iPhone XS y iPhone XS Max ofrecen la captura de video con la calidad más alta en un smartphone. Los pixeles más grandes, y el sensor de mayor tamaño y más rápido, permiten un rendimiento mejorado en ambientes de poca iluminación, y estabilización de video, así como un rango dinámico ampliado para más efectos de luz y detalles de sombra en modos de video de hasta 30 cuadros por segundo. Con el uso de los cuatro micrófonos integrados, los usuarios pueden grabar sonido estéreo para aprovechar al máximo las grabaciones de video.

Face ID, el sistema de autenticación facial más seguro en un smartphone, ahora es más rápido. El sistema de cámara TrueDepth usa tecnología de detección de profundidad precisa que va más allá de las capacidades y de la seguridad de los escáneres faciales bidimensionales, y permite a los usuarios desbloquear el iPhone, usar Apple Pay, ingresar a apps seguras y muchas más funciones con un solo vistazo.

iPhone XS y iPhone XS Max cuentan con iOS 12, el sistema operativo móvil más avanzado del mundo. iOS 12 presenta nuevas experiencias de realidad aumentada, ayuda a la gente a redescubrir y a compartir fotos, y hace que las comunicaciones sean más expresivas y divertidas con los nuevos Animoji y Memoji. Tiempo en Pantalla ayuda a los usuarios a comprender y tomar el control del tiempo que interactúan con sus dispositivos iOS, Shortcuts de Siri brinda a cualquier app la capacidad de trabajar con Siri y las nuevas funciones de privacidad ayudan a proteger a los usuarios de ser seguidos en la red.

Precio y disponibilidad

iPhone XS y iPhone XS Max estarán disponibles en modelos con capacidades de 64GB, 256GB y 512GB, en color gris espacial, color plata y un nuevo acabado en color oro, con un precio inicial de $999 USD y $1,099 USD respectivamente, en apple.com, la app del Apple Store, Apple Stores, y también estarán disponibles a través de los Distribuidores Autorizados Apple y operadores de telefonía selectos (los precios pueden variar).

Los usuarios podrán adquirir en preventa iPhone XS y iPhone XS Max a partir de este viernes 14 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 21 de septiembre en más de 30 países y territorios, incluidos: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Arabia Saudita, Singapur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

iPhone Xs y iPhone Xs Max estarán disponibles en más de 25 países y territorios, incluidos: Andorra, Armenia, Baréin, Bulgaria, Catar, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Groenlandia, Hungría, Islandia, India, Kazajistán, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Mónaco, Omán, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y Sudáfrica, a partir del viernes 28 de septiembre.

Los accesorios diseñados por Apple, incluidas las fundas de piel y de silicona, en una gama de colores, estarán disponibles con un precio inicial de $39 USD, mientras que la funda de piel con tapa para iPhone Xs y iPhone Xs Max estará disponible con un precio inicial de $99 USD.

Con Apple GiveBack, los usuarios pueden cambiar su dispositivo, siempre y cuando reúna los requisitos, por una Tarjeta de Regalo del Apple Store6. Si su dispositivo no reúne los requisitos para el crédito, Apple puede reciclarlo de manera gratuita.

A todos los usuarios que adquieran iPhone XS o iPhone XS Max en Apple, se les ofrecerá una Configuración Personal gratuita, ya sea en la tienda o en línea, para ayudarlos a configurar su iPhone con su correo electrónico y mostrarles las nuevas apps del App Store y más.

Cualquiera que desee aprender más o ir más allá con iPhone XS, iPhone XS Max o iOS 12 puede registrarse para las sesiones gratuitas de Hoy en Apple en apple.com/today.

Apple revolucionó la tecnología personal con la presentación de la Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder mundial en innovación con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. Las cuatro plataformas de software de Apple: iOS, macOS, watchOS, y tvOS, brindan experiencias perfectamente integradas a través de todos los dispositivos Apple y fortalecen a los usuarios con servicios revolucionarios que incluyen App Store, Apple Music, Apple Pay y iCloud. Los 100,000 empleados de Apple se dedican a crear los mejores productos en el planeta, y a dejar un mundo mejor al que encontramos.

1 La pantalla tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y estas esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de un rectángulo estándar, la pantalla tiene 5.85 pulgadas (iPhone Xs) y 6.46 pulgadas (iPhone Xs Max) en diagonal (el área real de visualización es menor).

2 iPhone XS y iPhone XS Max son resistentes a salpicaduras, agua y polvo, y fueron probados en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (con una profundidad máxima de 2 metros, y hasta 30 minutos). La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es una condición permanente, y la resistencia podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.

3 La vista preliminar en tiempo real en Control de Profundidad estará disponible mediante una actualización de software gratuita próximamente en este otoño.

4 Las velocidades varían con base en las condiciones del sitio y el operador. Para detalles sobre la compatibilidad LTE, contacta a tu operador y visita: apple.com/iphone/LTE.

5 La compatibilidad con Dual SIM estará disponible mediante una actualización de software gratuita próximamente en este otoño. El uso de Dual SIM requiere dos planes de servicio inalámbricos (los cuales pueden incluir restricciones de roaming). Aplican algunas restricciones para su uso.

6 En la mayoría de los países.

Apple presenta iPhone Xr

Apple anunció hoy el iPhone Xr que integra las tecnologías del iPhone XS en un diseño todo pantalla de vidrio y aluminio, con el LCD más avanzado en un smartphone, y que presenta una pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas y seis hermosos acabados. iPhone Xr cuenta con el poderoso chip A12 Bionic con Neural Engine de próxima generación, el sistema de cámara TrueDepth, Face ID, y un sistema avanzado de cámara que crea espectaculares retratos usando un solo lente. iPhone XR estará disponible en preventa a partir del viernes 19 de octubre, y en tiendas a partir del viernes 26 de octubre.

“iPhone XR nos ayuda a llegar a un número mayor de personas con las innovaciones más recientes del iPhone. Está compuesto de las tecnologías más innovadoras incluyendo una pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas, que va de borde a borde, la cámara TrueDepth más reciente con autenticación de Face ID más rápida, un nuevo chip A12 Bionic con 7 nanómetros con Neural Engine de segunda generación, y una cámara de 12 megapixeles que captura fotos avanzadas en modo Retrato y con Iluminación de Retrato”, dijo Philip Schiller, vicepresidente senior de Worldwide Marketing de Apple. “El nuevo iPhone XR tiene un nuevo y maravilloso diseño de vidrio y aluminio con grado aeroespacial que cuenta con la certificación IP67 para la protección contra líquidos y polvo, una batería con rendimiento para todo un día, y viene en seis hermosos acabados. iPhone XR hace posible que más personas vivan la gran experiencia de la tecnología más reciente del iPhone, con nuevos y hermosos diseños, a un precio más asequible”.

El espectacular diseño todo pantalla lleva el display del iPhone Xr a sus límites. El vidrio frontal más resistente en un iPhone está cubierto con una banda anodizada que combina elegantemente, fabricada con aluminio durable de grado aeroespacial serie 7000, y el diseño del vidrio posterior permite la recarga inalámbrica.

iPhone Xr se presenta en seis nuevos acabados: blanco, negro, azul, amarillo, coral y (PRODUCT)RED. Un proceso de color de siete capas proporciona hermosos tintes matizados al vidrio posterior, y la banda de aluminio, así como el recorte de la cámara, se igualan con el color para darle un acabado sofisticado. Este nuevo diseño es resistente a las salpicaduras y al agua con una certificación IP67, y protege contra los derrames de café, té y refresco.1

Una parte de los ingresos por las compras del iPhone Xr (PRODUCT)RED irá directamente a las donaciones a favor del Fondo Global de la lucha contra el VIH/SIDA que proporciona diagnóstico, asesoría, tratamiento y programas de prevención con un enfoque específico en la eliminación de la transmisión del virus de las madres a sus bebés.

La hermosa pantalla borde a borde Liquid Retina de 6.1 pulgadas2 tiene la mayor precisión de color de la industria, con compatibilidad para gama amplia, y TrueTone para una experiencia visual más natural. Un vidrio cortado con precisión, una cubierta de pixeles avanzada y suavizado de sub-pixeles, permite que la pantalla siga las curvas del dispositivo, mientras que el nuevo diseño de retroiluminación permite que la pantalla se extienda hacia las orillas.

iPhone XR es compatible con gestos rápidos y fluidos del iPhone como tocar para activar, deslizar hacia arriba para ver la pantalla de inicio, deslizar hacia abajo para tener acceso a las notificaciones y el Centro de Control, y la nueva función de tecnología táctil para presionar en la pantalla de inicio y activar inmediatamente la cámara o la luz de linterna.

El A12 Bionic, diseñado por Apple, es el chip más inteligente y poderoso en un smartphone, cuenta con el primer chip de 7 nanómetros en un smartphone, lo que ofrece un rendimiento líder en la industria, en un diseño que brinda una mayor eficiencia energética. El A12 Bionic presenta una arquitectura fusión de seis núcleos, con dos núcleos de rendimiento que son hasta 15 por ciento más rápidos, cuatro núcleos de eficiencia que son hasta 50 por ciento más eficientes, un GPU de cuatro núcleos que es hasta 50 por ciento más rápido, un poderoso Procesador de Señal de Imagen (ISP) diseñado por Apple, codificador de video, y más. Todo esto habilita nuevas experiencias para juegos, fotografía, edición de video, y apps de gráficos intensivos, mientras sigue ofreciendo un gran rendimiento de batería. Incluso con todo este poder, iPhone XR ofrece hasta una hora y media más de rendimiento de batería que iPhone 8 Plus.

El procesador Neural Engine de próxima generación está desarrollado para el aprendizaje automático avanzado en todo, desde fotografía hasta realidad aumentada. Un nuevo diseño de 8 núcleos le permite completar hasta 5 billones de operaciones por segundo, comparado con los 600 mil millones en el chip A11 Bionic. Esto permite nuevas capacidades como una detección de planos más rápida para ARKit y nuevas funciones que usan el aprendizaje automático en tiempo real. Por primera vez, Neural Engine está abierto a CoreML, fortaleciendo a los programadores para desarrollar apps que utilizan este procesador altamente eficiente para el aprendizaje automático. Cuando se ejecuta CoreML en el Neural Engine del chip A12 Bionic es hasta nueve veces más rápido que en el A11 Bionic, con tan solo un décimo del uso de energía.

Face ID es más rápido en iPhone Xr, ya que está habilitado por optimizaciones de software y un enclave seguro más rápido. El sistema de cámara TrueDepth usa tecnología de detección de profundidad precisa que va más allá de las capacidades y de la seguridad de los escáneres faciales bidimensionales, y permite a los usuarios desbloquear iPhone, usar Apple Pay, ingresar a apps seguras y muchas más funciones con un solo vistazo.

iPhone XR cuenta con un lente gran angular, con una apertura f/1.8 de 12 megapixeles, y un sensor totalmente nuevo que ofrece un auto enfoque más rápido, mientras que los pixeles más grandes y profundos mejoran la fidelidad de la imagen y el rendimiento en ambientes de poca luz para fotos y videos. Las mejoras al ISP, Neural Engine y algoritmos de software mejorados, hacen posible las fotos de retrato con un hermoso efecto bokeh. El HDR Inteligente proporciona más efectos de luz y detalles de sombras en todas las fotos.

El nuevo Control de Profundidad permite a los usuarios ajustar la profundidad de campo en la vista previa en tiempo real3, y después de la captura, para crear retratos sensacionales con un hermoso efecto bokeh. Las selfies jamás se habían visto mejor con el modo Retrato mejorado en la cámara frontal TrueDepth, y con Iluminación de Retrato para efectos de iluminación de estudio impresionantes.

iPhone XR cuenta con iOS 12, el sistema operativo móvil más avanzado del mundo. iOS 12 cambia la forma como los usuarios de iOS ven el mundo con el uso de realidad aumentada, ayuda a la gente a redescubrir y a compartir fotos, y hace que las comunicaciones sean más emocionantes y divertidas con los nuevos Animoji y Memoji. Tiempo en Pantalla ayuda a los usuarios a comprender y tomar el control de los periodos que interactúan con sus dispositivos iOS, Shortcuts de Siri brindan a cualquier app la capacidad de trabajar con Siri, y las nuevas funciones de privacidad ayudan a proteger a los usuarios de ser seguidos en la red.

Precio y disponibilidad

El iPhone Xr estará disponible en modelos de 64GB, 128GB y 256GB en colores blanco, negro, azul, amarillo, coral y (PRODUCT)RED con un precio inicial de $749 USD, en apple.com, Apple Stores, y también estará disponible a través de los Distribuidores Autorizados Apple y operadores de telefonía selectos (los precios pueden variar).

Los clientes podrán adquirir el iPhone XR en preventa a partir del viernes 19 de octubre, con disponibilidad a partir del viernes 26 de octubre, en más de 50 países y territorios, incluidos: Andorra, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Catar, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Isla de Man, Italia, Japón, Jersey, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Con Apple GiveBack, los usuarios pueden cambiar su dispositivo, siempre y cuando reúna los requisitos para una Tarjeta de Regalo del Apple Store6. Si tu dispositivo no reúne los requisitos para el crédito, Apple puede reciclarlo de manera gratuita.

A todos los usuarios que adquieran el iPhone XR en Apple, se les ofrecerá una Configuración Personal gratuita, ya sea en la tienda o en línea, para ayudarlos a configurar su iPhone con su correo electrónico y mostrarles las nuevas apps del App Store y más.

Cualquiera que desee aprender más o ir más allá con el iPhone XR o iOS 12 puede registrarse para las sesiones gratuitas de Hoy en Apple en apple.com/today.

1 El iPhone XR es resistente a salpicaduras, agua y polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP67 según la norma IEC 60529 (con una profundidad máxima de 1 metro, y hasta 30 minutos). La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es una condición permanente, y la resistencia podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.

2 La pantalla del iPhone XR tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y estas esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de un rectángulo estándar, la pantalla tiene 6.06 pulgadas en diagonal (el área real de visualización es menor).

3 La vista preliminar en tiempo real en Control de Profundidad estará disponible mediante una actualización de software gratuita próximamente en este otoño.

4 Las velocidades varían con base a las condiciones del sitio y el operador. Para detalles sobre la compatibilidad LTE, contacta a tu operador y visita: apple.com/iphone/LTE.

5 La compatibilidad con Dual SIM estará disponible mediante una actualización de software gratuita próximamente en este otoño. El uso de Dual SIM requiere dos planes de servicio inalámbricos (los cuales pueden incluir restricciones de roaming). Aplican algunas restricciones para su uso.

6 En la mayoría de los países.

HomePod incorpora nuevas funciones e idiomas para Siri

Buscar canciones por su letra, configurar múltiples temporizadores, hacer y recibir llamadas telefónicas

HomePod, el innovador parlante inalámbrico de Apple, incorpora nuevas funciones que permiten a los usuarios hacer aún más con Siri, como la capacidad para buscar canciones por su letra, configurar múltiples temporizadores, hacer y recibir llamadas telefónicas y más. HomePod ofrece la más alta fidelidad en calidad de audio dondequiera que se encuentre en el hogar, y ofrece un sonido estéreo sin igual con dos HomePod configurados en estéreo, que brindan un sonido ambiental más amplio y profundo que los parlantes estéreo tradicionales. HomePod opera con una suscripción a Apple Music para escuchar en streaming más de 50 millones de canciones directamente desde HomePod.

Con una actualización de software gratuita, HomePod agrega la compatibilidad con el idioma español en Estados Unidos, México y España, y amplía la compatibilidad en Canadá con el francés canadiense. Con HomePod, los usuarios también pueden pedirle a Siri:

Buscar una canción por su letra: Además de pedirle a Siri que reproduzca música a partir una canción, artista, o género en particular, ahora también resulta fácil solicitarle a Siri que “toque una canción que suena así…” o pedirle a Siri que “toque la canción que dice: ‘I’m a rebel just for kicks now’”.1

Configurar múltiples temporizadores: HomePod ahora es compatible con múltiples temporizadores que puedes identificar individualmente. Configura un temporizador para hornear un pastel, otro para la lasaña, y otro más como un recordatorio para bajar la intensidad de la iluminación. Todo, usando solo tu voz.

Hacer y recibir llamadas telefónicas: Usa HomePod de manera práctica para hacer y recibir llamadas telefónicas con una calidad de audio nítida y clara. Para hacer una llamada, solo pide a Siri que marque a alguien de tus Contactos, o díctale el número que debe marcar. Las llamadas entrantes se dirigen automáticamente del iPhone a HomePod — solo pide a Siri que conteste el teléfono. Y para las llamadas perdidas, es tan sencillo como preguntar: “Oye Siri, ¿quién llamó?” Utilizando el control de audio en iPhone, las llamadas pueden ser transferidas de HomePod a iPhone en cualquier momento.

Localizar mi iPhone: La función popular del Apple Watch llega a HomePod para que los usuarios puedan hacer ping con cualquiera de sus dispositivos cercanos y así saber dónde se encuentran.

Shortcuts de Siri: Shortcuts abre un mundo de aplicaciones que funcionan con HomePod. A medida que Siri aprende las rutinas y sugiere “atajos” en iPhone y iPad, esos mismos atajos se encuentran ahora disponibles en HomePod. Personalizar los atajos para HomePod con una serie de tareas resulta sencillo con la nueva app Shortcuts. Por ejemplo, la frase: “Oye Siri, buenos días” podría ejecutar una rutina matutina, y así ordenar café desde la app de una cafetería, encender las luces de la cocina desde la app Casa, y compartir las primeras citas del día. Todo, con un comando sencillo que puedes personalizar.

HomePod combina la tecnología de audio diseñada por Apple y un software avanzado que establecen un nuevo estándar en calidad de audio para un parlante de tamaño pequeño. Con un woofer diseñado por Apple para sonidos graves, limpios y profundos, un sistema especial de siete tweeters con tecnología beamforming que ofrecen una acústica pura, de alta frecuencia, con un control de dirección increíble, y la integración de poderosas tecnologías, HomePod es capaz de conservar la riqueza y la intensidad de las grabaciones originales.

HomePod ofrece una experiencia auditiva más profunda cuando dos HomePod se convierten en un par de parlantes estéreo, para brindar una calidad de sonido de alta fidelidad con una amplia proyección. Utilizando detección espacial para determinar su ubicación dentro del cuarto, cada HomePod configura el audio automáticamente para sonar increíble dondequiera que se le coloque, y para que juntos, se escuchen de forma grandiosa. Y con AirPlay 2, es fácil crear un sistema inalámbrico de audio multiestancia para reproducir música en cualquier cuarto, desde cualquier habitación, trasladar la música de un cuarto a otro, o reproducir la misma canción en todos lados usando HomePod, un dispositivo con iOS, Apple TV, o pidiéndoselo a Siri.

HomePod es una manera práctica para enviar mensajes, configurar temporizadores y recordatorios, revisar las citas en el calendario y el clima, así como para controlar una amplia gama de accesorios inteligentes para el hogar con HomeKit, y escuchar más de 550,000 podcasts desde Apple Podcasts. Los encabezados más recientes, las noticias de entretenimiento y las actualizaciones deportivas se transmiten directamente en HomePod, y ahora, Univisión Noticias, ESPN Deportes, Telemundo Entretenimiento y otros más están disponibles en español.

La seguridad y la privacidad son fundamentales en el diseño del hardware, software y los servicios de Apple. Con HomePod, la información sólo se envía a los servidores de Apple después de que la frase “Oye Siri” es reconocida en el dispositivo, mediante un identificador de Siri codificado y anónimo.

Precio y disponibilidad

HomePod está disponible en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, y estará disponible en México y España a partir del 26 de octubre. HomePod está disponible en color blanco y color gris espacial con un precio al menudeo de Apple de $349 USD en las tiendas Apple, apple.com, la app del Apple Store y con Distribuidores Autorizados Apple.

HomePod es compatible con iPhone 5s o posterior, iPad Air o posterior, iPad mini 2 o posterior, iPad Pro o iPod touch (6a generación). De manera predeterminada, HomePod instala las nuevas actualizaciones de software. Para más información sobre cómo revisar manualmente las actualizaciones de software en la app Home en iOS, visita Apple Support. El dispositivo iOS que se utilice para la configuración debe estar actualizado con la versión más reciente de iOS.