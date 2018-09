Benedetti dice que escándalo de las chuzadas es una venganza del Fiscal General

El senador Armando Benedetti negó estar involucrado en un nuevo escándalo de “chuzadas” y aseguró que se trata de una retaliación del fiscal Nestor Humberto Martínez por las denuncias que el legislador hizo el año pasado sobre el caso Odebrecht.

Benedetti fue señalado en las últimas horas de contratar los servicios del general Humberto Guatibonza, supuestamente para chuzar al fiscal general, a su esposa, al abogado Jaime Lombana y a su hijo.

Tras los fuertes señalamiento, el senador advirtió que estas versiones se desprenden de una venganza del fiscal general.

“El tipo se iba a desquitar y se está desquitando en este caso y es una vulgaridad lo que este señor fiscal ha querido montar en el día de hoy. Lo que ha hecho el fiscal es una retaliación de lo que yo dije el 5 de diciembre sobre que él era el que estaba defendiendo a Odebrecht”, señaló.

“Le pido a la Fiscalía que compulse copias porque la Fiscalía no me puede acusar de un carajo, el fiscal tiene la obligación por ley de hacer la mensajería, él no me puede acusar de un carajo y no puede hacer nada aunque lo ha hecho ilegalmente y por eso le pido a la Corte que me investigue y que esclarezca los hechos lo más rápido posible”, indicó.

El congresista dice no conocer al general Guatibonza y a las personas que supuestamente conformaban esta nueva red de interceptaciones ilegales.

“Yo no conozco a Guatibonza, ni a Jorge Salinas, ni a su empresa y nunca he estado relacionado con alguien que trabaje en esa empresa y no he ido nunca a Pasto o a Cali a alguna de esas empresas”, manifestó.