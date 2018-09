Consejo de Seguridad de la ONU extendió mandato de la Misión de Verificación en Colombia

–Por unanimidad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, aprobó este jueves la extensión del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, atendiendo la solicitud que en este sentido le formuló el gobierno nacional.

Concretamente, el Consejo de Seguridad aprobó, por unanimidad, la Resolución 2435 que extiende por un año la permanencia de la misión en territorio colombiano para supervigilar la implementación por el Gobierno de Colombia y las Farc de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final del conflicto.

Security Council renews the mandate of @MisionONUCol for a further 12 months.

La embajadora de Colombia, María Emma Mejía agradeció a todos los Miembros del Consejo de Seguridad “su apoyo inquebrantable y unánime a Colombia en la renovación del mandato de la Misión de Verificación”.

La representación de Suecia también destacó la decisión:

#UNSC unanimously adopts Resolution renewing the @UN Verification Mission in #Colombia:

Over the last 2 years, the #UNSC has travelled the path of peace w/ the government & people of Colombia.

We look forward to continuing our constructive engagement w/ the Govment of Colombia. pic.twitter.com/HSnJueY7Vc

— SwedenUN ?? (@SwedenUN) September 13, 2018