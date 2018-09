Donald Trump niega informaciones oficiales sobre víctimas del huracán María

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves el balance oficial de 3.000 muertos por el paso del huracán Maria hace un año por Puerto Rico, afirmando que la cifra fue inflada por los demócratas para perjudicarlo.

Unas “3.000 personas no murieron en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando yo me fui de la isla, DESPUES de que la tormenta había golpeado, había entre seis y 18 muertos”, escribió Trump en Twitter.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de septiembre de 2018