El deber que tenemos varios Jefes de Estado del continente es apoyar denuncia de la OEA contra dictadura venezolana: Presidente Duque

El Presidente Iván Duque Márquez manifestó que es su deber como Jefe de Estado respaldar la denuncia que entabló la OEA ante la Corte Penal Internacional donde se evidencia la sistematicidad de los crímenes que la dictadura venezolana ha cometido contra su pueblo.

El Mandatario recordó que cuando fue senador hizo las denuncias oportunamente que permitieron abrir una observancia preliminar sobre el caso y agregó que ahora, con la denuncia presentada por la OEA, es deber de los mandatarios del continente apoyarla.

“El deber que tenemos varios Jefes de Estado es respaldarla y solicitarle a la Corte Penal Internacional que de manera pronta abra una investigación que permita la sanción del sátrapa, que ha cometido todos estos crímenes contra el pueblo venezolano”, afirmó el Presidente Duque.

El Mandatario colombiano agradeció que la OEA, a través de su Secretario General, Luis Almagro, haya “valorado el esfuerzo que hace Colombia desde una política de brazos abiertos” para atender a los migrantes del vecino país, pero –agregó–, también es consciente de que “este es un problema que ha escalado y que requiere una reacción regional para buscar soluciones”.

Al mismo tiempo, destacó la designación de David Smolansky como Coordinador del Grupo Técnico de la OEA encargado de analizar el tema migratorio de Venezuela.

“David Smolansky ha sido un perseguido político de la dictadura venezolana, un líder joven que ha trabajado en distintos lugares de su país y que merece un reconocimiento de toda América Latina por su heroísmo y su compromiso en la defensa de la democracia”, dijo el Jefe de Estado colombiano.

El Presidente Duque instó a que con el apoyo de la OEA y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, “tengamos instrumentos de financiamiento para atender esta situación en el hemisferio”.

OEA reconoce liderazgo del Presidente Iván Duque

A su turno, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, reconoció el “esfuerzo y liderazgo del Presidente Iván Duque”, en el apoyo a las denuncias que la organización ha realizado respecto a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

“El Presidente Duque ha sido muy claro en la necesidad de abrir una investigación para esto. Es un paso sustancial para lograr justicia en el continente, es un paso sustancial para lograr un continente sin crímenes de lesa humanidad”, adujo.

Almagro reiteró que la crisis migratoria venezolana se resuelve con democracia en ese país.

“Esa es una necesidad que debemos tener muy clara; de lo contrario, el régimen nos seguirá mintiendo, seguirá diciendo que no existe esa tal crisis, que no existe tal escasez, que no existe tal dimensión humanitaria del problema”, concluyó el Secretario General de la OEA.