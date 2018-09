En China: Un sujeto atropella y luego apuñala y golpea a una multitud, dejando 11 muertos y 44 heridos

–Por lo menos 11 personas fallecieron y otras 44 resultaron heridas después que un sujeto arrollara a una multitud con su vehículo y, después, acuchillara y golpeara con una pala a otras víctimas en la ciudad de Hengyang (Hunan, China), informa The Guardian.

Este suceso tuvo lugar este miércoles 12 de septiembre a las 7:30, hora local, mientras varias personas bailaban en una plaza de esa localidad. Un video compartido por medios en las redes sociales muestra cómo decenas de transeúntes huyen presa del pánico o quedan tirados en el suelo a medida que se desarrollaba el ataque.

El hombre, identificado como Yang Zanyun, de 54 años, fue capturado y se encuentra bajo custodia.

Según las autoridades locales, el hombre tiene condenas por diferentes crímenes, desde narcotráfico hasta robo, unas experiencias que le habrían generado “un deseo de la venganza contra la sociedad”.

#UPDATE: death toll rises to 9 with 46 injured after a Red SUV intentionally crashed into pedestrians in Hengdong, Hunan Province pic.twitter.com/N21Q5Wrkl0

— People's Daily,China (@PDChina) September 12, 2018