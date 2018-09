Fin de semana deportivo con la final departamental de voleibol en La Mesa

Loterias

Loterías del 12 de septiembre en Colombia:

Baloto 03 18 34 42 43 04

Revancha 02 05 17 20 23 03

Meta 5423 -Serie 012

Manizales 4822 – Serie 056

Valle 4566 – Serie 054

DORADO

Mañana 7573 – Tarde 6678

CULONA:

8860

SUPER ASTRO SOL

2565 – Signo Cancer

SUPER ASTRO LUNA:

0001 – Signo Cancer

PIJAO:

1720

PAISITA:

Día 6925 – Noche 4121

CHONTICO:

Día 7163 – Noche 2702

CAFETERITO:

Tarde 9067 – Noche 4696

SINUANO:

Día 7194 – Noche 9684

CASH THREE:

Día 193 – Noche 349

PLAY FOUR:

Día 4571 – Noche 6669

SAMAN:

9202

CARIBEÑA:

Día 7014 – Noche 2355

WIN FOUR:

5241

EVENING:

5906

MOTILÓN:

Tarde 8608 – Noche 9797

LA FANTÁSTICA:

Día 9992 – Noche 8038

ANTIOQUEÑITA

Día 5713 – Tarde 1379