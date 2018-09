La salud de los colombianos no está en la plata: MinSalud

Una profunda reflexión sobre la misión del ministerio de Salud y Protección Social realizó el ministro Juan Pablo Uribe Restrepo durante su intervención en el foro ´La Salud en el nuevo Gobierno´ organizado por Foros Semana, donde enfatizó que es necesario dejar a un lado las discusiones económicas y financieras para hablar de la salud de los colombianos.

Uribe Restrepo indicó que el mayor reto que tiene el país es la equidad y por eso manifestó que “dejar de lado las discusiones económicas y financieras permitirá enfocarnos en hablar de salud, de la salud de los colombianos, porque lo otro nos distrae mucho. La salud de los colombianos no está en la plata. No tiene ningún sentido pelearnos y lograr finalmente mayores recursos para tener más plata en un sector que no se ha concentrado en mejorar la capacidad de servicio”, afirmó.

Y fue contundente al generar una nueva mirada sobre el origen misional del ministerio de Salud. “Los temas de recursos financieros se han llevado lo mejor de este sector para otro lado y se nos olvida para qué está el sector salud: tener una población más sana”, agregó.

En esa tarea, el ministro explicó su propósito en tres líneas específicas: “contribuir a tener una población con mayor bienestar y con mejores resultados clínicos; cumplir con las expectativas ciudadanas en todos los ámbitos de los servicios de salud –no sólo en urgencias- y ser eficientes –con alto grado de responsabilidad- con los recursos disponibles. En esa triple meta tenemos que avanzar juntos”, dijo.

Invitó al auditorio a seguir los tres pilares del Presidente Iván Duque Márquez sobre Equidad, Emprendimiento y Legalidad: “Necesitamos un país con más emprendimiento, innovación, creatividad, y eso también es vital para el sector salud”, subrayó.