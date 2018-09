Maduro dijo que venezolanos emigran con bolsillos llenos de dólares, pero su ministro de Defensa Vladimir Padrino admite que es por hambre

–Mientras que el presidente Nicolás Maduro aseguró que los venezolanos que han emigrado “llevan los bolsillos llenos de dólares”, su ministro de Defensa Vladimir Padrino López, admitió que lo están haciendo por hambre.

“Una característica de la emigración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan son 5.000 dólares, eso es platica, ¿oyó? Venden una moto, venden un carro, y algunos han vendido hasta el apartamento”, afirmó Maduro en un acto con jóvenes chavistas.

Sin embargo, el ministro de Defensa Padrino López dijo que la emigración de venezolanos es por hambre. Así se lo confesó a su homólogo del Brasil Joaquím Silva e Luna, en un encuentro que sostuvieron el martes en Puerto Ordaz, Estado de Bolívar.

El ministro de Defensa brasileño precisó que recibió un pedido de ayuda por parte de Venezuela debido a la crisis que atraviesa el país caribeño y que ha provocado un éxodo de venezolanos a diferentes países de la región.

En una entrevista al diario O Globo, tras el encuentro, el ministro brasileño de Defensa contó lo que el venezolano Padrino López le manifestó:

“Necesitan ayuda. El país está pasando hambre. Su diáspora está relacionada con el embargo económico que fue puesto allí dentro. ‘¡Quiero traer a mi gente de vuelta, no tengo nada más que hacer’, me dijo”, precisó Silva e Luna.

Le pregunté: ‘¿Necesitas ayuda?’ Él acepta todo”, sostuvo el ministro brasileño.

Silva e Luna y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, se reunieron el martes en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, para acercar posiciones entre ambos países en materia de Defensa y abordar la situación migratoria, detalló el diario El Nacional de Caracas .

Silva e Luna afirmó que el ministro de Defensas Vladimir Padrino le indicó que el gobierno venezolano “no tiene dinero para alimentar a su pueblo”.

“No tiene dinero para alimentar a su pueblo y admite que están saliendo por hambre. Él cita el embargo económico. No hay condiciones económicas para asegurar a las personas allí. No hay empleo, no hay trabajo”, señaló Silva e Luna en la entrevista.

Sobre el encuentro con el ministro de Brasil, el servicio de prensa del ministerio de Defensa, informó en un comunicado que Padrino López declaró:

“Conversamos como países fronterizos que somos, sobre la realidad que vivimos con el contrabando, narcotráfico, trata de personas, la salud de los pueblos originarios y las amenazas a la paz regional”.

“Debemos trabajar juntos para combatir los delitos transfronterizos que nos hacen mucho daño, como la seguridad ciudadana, el deterioro del medio ambiente, amenazas comunes a las que tenemos que abocarnos”.

“Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia Brasil; su movimiento migratorio es por razones económicas que tienen una causa: La guerra económica, el bloqueo, la persecución financiera para derrocar un gobierno legítimo, electo por el pueblo”, enfatizó.

“He solicitado que, en el marco del respeto a los derechos humanos, nos faciliten el retorno, como ya en efecto está sucediendo, de los venezolanos”, dijo Padrino López, al tiempo que informó que, hasta la fecha, 2.365 venezolanos han retornado a través de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar. Asimismo, aprovechó la ocasión para rechazar la tesis de crisis humanitaria que se aplica sobre Venezuela, indicando que tal situación es inexistente y que es utilizada por organismos multilaterales para agredir a la población y propiciar una intervención en nuestro país.

“Una intervención en Venezuela es una intervención a toda la región e impactaría negativamente en los países; un proceso de desestabilización sería peligroso para la paz regional y peor aún, pelear los unos contra los otros en Suramérica, Latinoamérica y El Caribe”.

De igual manera, durante la reunión bilateral se planteó la necesidad de que el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), instancia creada en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se erija como un instrumento de diálogo permanente, válido, pertinente, vigente y de articulación, a fin de abordar y discutir sobre una mesa las situaciones de amenaza sobre Suramérica; así como también el reimpulso del desarrollo armónico de las fronteras comunes, respetando los principios de soberanía y no intervención.

A tal efecto, el General Padrino López aseguró que: “Los soldados de Latinoamérica estamos conscientes del deber que tenemos de mantener la paz, no solamente en nuestros países, también la paz regional (…) En una región que lo tiene todo para ser potencia, con un pueblo enriquecido, diverso, multiétnico y empoderado (…) A veces se genera un clima de entropía, de desequilibrio, que nosotros los soldados debemos maniobrar para mantener la soberanía y el desarrollo de nuestras naciones”.

Por su parte, el Ministro de Defensa de Brasil manifestó que: “Nuestra región necesita paz y estabilidad para que crezca económicamente, políticamente y principalmente fraternalmente (…) En realidad, fue un trabajo de camaradería para tratar temas referentes a defensa de nuestros países, para elevar el nivel de relaciones entre nuestras fuerzas armadas”.