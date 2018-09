Martha Villalba pide cambio de modelo y nueva normatividad en Electricaribe

La congresista atlanticense Martha Villalba señaló durante el debate realizado en la Comisión Sexta de Cámara para exigir celeridad en la escogencia del nuevo operador que remplace a la empresa Electricaribe, que su propuesta va centrada en tres ejes: 1. Cambio en el modelo, 2. Nueva normatividad y 3. Estado Empresario.

Al respecto, la legisladora expresó que: “Hoy se han propuesto muchas cosas en torno al tema de Electricaribe, algunas las compartimos, otras no. Mi propuesta para el Gobierno Nacional, para los mandatarios regionales y locales, y para los usuarios, es que debe haber un cambio en el modelo que contemple una empresa de economía mixta, en la que el Estado sea el mayor accionista pero la operación de la misma esté a cargo de los privados, conformada por un número limitado de estos, con experiencia e idoneidad en el sector”.

Así mismo, agregó que “para ello debe haber una nueva normatividad. Una legislación acorde para resolver situaciones financieras, corporativas y de conducta humana, a través de una reforma a la ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) y un Estado empresario porque las inversiones que se requieran en el nuevo modelo societario hacen que éste, antes de ser un doliente pasivo que sólo se dedica a capitalizar operadores privados en estados terminales, se involucre con eficiencia y racionalidad en el gasto cuando se requiera agilidad en sus inversiones como empresario, garantizado, de esta manera, la adecuada prestación del servicio de energía”.

De otro lado, Villalba envió un fuerte mensaje al Gobierno Nacional para que no siga desatendiendo las funciones que constitucionalmente le corresponden para garantizar un buen servicio de energía, lo que hoy lo constituye como un Estado fallido.

“La crisis energética de la Región Caribe es un tema al que por más de 20 años no se le ha hallado una solución de fondo para el bienestar de más de 2.6 millones de usuarios y quiero dejar por sentado que esto no es un problema local, sino por el contrario de carácter nacional, al que los ministerios y entidades competentes -de afectación directa con este tema- deben darle toda la importancia”.

La congresista explicó que: “Según el Boletín Económico Regional del segundo trimestre del año 2017, del Banco de la República, la Costa Caribe representa, para la economía del país, el 15.5% del Producto Interno Bruto (PIB), un aporte significativo para el desarrollo, competitividad y productividad, siendo el décimo séptimo registro anual de variación positiva, sobre todo en los sectores de turismo, construcción y comercio, principales sectores de gran demanda energética, a los que especialmente el presidente Duque se ha referido como temas fundamentales para la reactivación económica del país”.

Al término del debate, que duró alrededor de cinco horas y contó con la presencia del Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante; La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e), María Paula Jaramillo Restrepo; el Agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra y el Director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Christian Jaramillo, la legisladora atlanticense pidió celeridad en la escogencia del nuevo operador que remplace a la empresa Electricaribe y exigió que no participe el grupo Unión Fenosa.

“Yo no voy a dejar de cantaletear hasta no ver resultados. Vamos a estar pendiente para que no se siga dilatando la solución al tema de Electricaribe y nosotros no vamos a permitir que a los usuarios del Caribe, vía tarifa, les establezcan las inversiones que deban realizarse en nuestra región porque eso es obligación del Estado”.

Lo que dijeron los citados

El primero en intervenir fue Javier Lastra, Agente Interventor de Electricaribe, quién manifestó que: “El diagnóstico es uno sólo. Es una situación crítica que se resuelve si nos ponemos a tono con todas las inversiones que hay que desarrollar en la costa para los próximos 10 años”.

Lastra explicó además que “la solución a la calidad del servicio requiere de unas inversiones importantes que al lado de los pasivos financieros, pensionales, etc, deben ser incluidos dentro del esquema de solución y eso es lo que nos tiene comprometidos en estos momentos y por ahí va el proceso de intervención de la empresa Electricaribe”.

A su turno, la Superintendente de Servicios Públicos (e), María Paula Jaramillo, expresó en cuanto al tema de los conpes que: “Nos encontramos

adelantando los trámites correspondientes para surtir los créditos y esperamos que el desembolso de estos recursos se dé antes que finalice el año 2018 con el fin de tenerlos disponible para Electricaribe para el año 2019 y que no se retrase la perspectiva de inversiones que ellos tiene proyectados y que presentarán ante que finalice esta semana ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”.

Finalmente, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, explicó que el mercado de la costa crece a un 5% y es el de mayor crecimiento en el país, por lo que requiere de más infraestructura.

“Nuestro pedido como Ministerio es que nos apoyen, entendiendo las dificultades de todos los sectores de la economía y de todos los ministerios que pelean por los subsidios. Si nosotros no contamos con los recursos de subsidios suficientes es muy duro”.

Además, el viceministro aseguró que la Región Caribe es la que más puede padecer por una insuficiencia de subsidios y precisó que este es el período en el que gobierno y congreso se pueden apoyar mutuamente porque se está debatiendo actualmente el Presupuesto General de la Nación. “Sin energía eléctrica no hay hospitales, educación, no hay economía. Todos necesitamos subsidios, pero el de energía eléctrica y combustible son efectos multiplicador en la economía y en la sociedad”.