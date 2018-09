Fiscalía y Policía asestan duro golpe a redes de piratas informáticos; fueron capturadas 121 personas en 16 departamentos

–En una ofensiva adelantada en 16 departamentos del territorio colombiano, la Fiscalía General en conjunto con la Policía Nacional desmanteló una serie de redes criminales de “piratas informáticos”, que venían cometiendo hurtos, estafas y otros delitos a través de medios electrónicos.

La Fiscalía indicó que la operación se realizó en el marco de una jornada nacional contra la cibercriminalidad, ante el auge que ha venido registrado la “cibercriminalidad”.

Durante 12 días, las acciones investigativas y operativas se cumplieron en 16 departamentos y permitieron ubicar a jefes de bandas dedicadas al robo virtual, hackers y reclutadores de incautos que prestaban sus cuentas para recibir los dineros transferidos ilícitamente de diferentes entidades.

En desarrollo de la ofensiva fueron capturadas 121 personas, que son investigadas por participar en las diversas modalidades delincuenciales detectadas en el curso de las indagaciones.

En total, se realizaron 34 diligencias de registro y allanamiento, y desarticularon 12 organizaciones criminales, la mayoría en Bogotá, Quindío, Medellín, Meta y Tolima.

En diligencias de registro y allanamiento realizadas en Valledupar, Montería y Barranquilla, fueron capturados nueve presuntos integrantes de la red criminal conocida como Los Carceleros o Ciberceleros. Entre los detenidos está Óscar Peñalosa, alias Boca, un reconocido hacker señalado de suplantar los correos de entidades del Estado y de contaminar los equipos de cómputo con virus para apropiarse de la información financiera y realizar transacciones por internet.

En los procedimientos fueron incautados datáfonos, tarjetas de entidades bancarias, sim card, celulares, discos duros, entre otros elementos.

La Penitenciaría Nacional Picaleña, en Ibagué, fue una de entidades afectadas por esta organización de cibercriminales que extrajo virtualmente $125’000.000 de las cuentas del penal. Según la investigación, Los Carceleros estaría involucrada en robos virtuales por $2.900’000.000.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías en las ciudades en las que se realizaron los operativos y la Fiscalía les imputó cargos por algunos de los siguientes delitos:

Concierto para delinquir.

Hurto por medios informáticos.

Acceso abusivo al sistema informático

Violación de datos personales.

Daño informático.

Transferencia no consentida de activos.

Uso de software malicioso.

Casos destacados

Por petición del juez de control de garantías, los presuntos integrantes de esta organización recibieron medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario y el juez de control de garantías ordenó la suspensión del poder dispositivo de cuatro casas y un vehículo.

Los Gancheros

Los investigadores identificaron y capturaron a 15 personas que harían parte de una banda delincuencial dedicada a instalar ganchos retenedores en los cajeros electrónicos, que les permitía quedarse con el dinero en efectivo solicitado por los usuarios financieros. Según la investigación, con esta modalidad la banda habría realizado 80 transacciones y se apropió de $64’000.000.

Desfalco al Instituto de Vivienda de Interés Social de Bucaramanga (Invisbu).

Fueron capturadas y enviadas a la cárcel dos personas que, al parecer, transfirieron de forma irregular dineros que el Instituto de Vivienda de Interés Social de Bucaramanga tenía en sus cuentas para apoyar la construcción o adquisición de vivienda a personas de escasos recursos de la ciudad.

El hurto fue aproximadamente de $100’000.000, mediante la modalidad de transferencia no consentida de activos. En los allanamientos realizados fueron incautados celulares, IPad, tablets, computadores y un arma de fuego.

Los Planilleros

Siete presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Planilleros fueron capturados y son investigados por la utilización de medios informáticos para apropiarse de $280’000.000 de una reconocida empresa multinacional. Las evidencias recopiladas indicarían que utilizaron un software para jaquear las cuentas de la compañía y transferir los dineros sustraídos a diferentes personas.

En contexto

En lo corrido del año, las denuncias por delitos informáticos se han incrementado en un 68.5% con respecto al año anterior. De 9.011 reportes recibidos en 2017, se pasó a 15.181 denuncias atendidas en 2018. Las ciudades con más denuncias por delitos informáticos son:

Bogotá: 4.805 denuncias, incremento de 114%.

Medellín: 1.831 denuncias, incremento de 36.2%.

Cali: 1.490 denuncias, incremento de 50%.

Los delitos informáticos que más se cometen son:

Hurto por medios informáticos y semejantes: 8.817 denuncias.

Violación de datos personales: 2.180 casos.

Acceso abusivo a un sistema informático: 2.005 denuncias.

Modalidades impactadas durante la jornada

Vishing: ingeniería social

Son llamadas telefónicas en las que los delincuentes hacen creer a las víctimas que hablan con el asesor de una entidad bancaria y reportan un supuesto problema que origina cargos extras en la tarjeta de crédito, bloqueo de la misma o ampliación de cupo. A través de una serie de preguntas, el usuario termina por entregar información como claves y códigos de seguridad. Posteriormente, la persona afectada recibe mensajes de texto al celular o correos electrónicos con un link que contiene un virus que roba la información contenida en los equipos.

Clonación de tarjetas

Las bandas de ciberdelincuencia se valen de diferentes maniobras como instalar dispositivos o cámaras de video en los cajeros electrónicos, y uso de datafonos adulterados para copiar información financiera de las tarjetas de los usuarios del sistema financiero. Con los datos, crean una nueva tarjeta y realizan transacciones y compras.

Retenedor físico

Personas inescrupulosas instalan en los cajeros electrónicos un artefacto llamado ‘gancho retenedor’ a través del cual impiden la salida de dinero del cajero y, cuando el cliente se retira a buscar ayuda, lo extraen.

Cambiazo

Los delincuentes traban los dispositivos en los que se deslizan las tarjetas en los cajeros automáticos y ofrecen ayuda a la persona que tiene problemas, a quien en un momento de confusión le cambian la tarjeta por una inservible y, al sugerirle varios intentos para realizar la transacción, se aprenden la clave privada.

Pagos en línea de bienes y servicios

Algunas redes de cibercriminales se especializan en obtener la información de las cuentas de usuarios financieros con sus respectivas claves y luego contactan incautos a quienes les ofrecen pagarles los servicios públicos, aportes de seguridad social, declaraciones de renta e impuestos, a cambio de dinero en efectivo. En realidad, el dinero con el que son pagados los tributos sale de las cuentas de las víctimas a las que, inicialmente, les robaron la información financiera.

Uso de software malicioso, malware

Son virus, gusanos, troyanos, spayware y todo tipo de programas no deseados difundidos a través de correos fraudulentos que simulan ser enviados por entidades del Estado o bancos. A persona que abre este tipo de mensajes pierde la información personal que tiene almacenada en su equipo, la cual es utilizada para hacer transacciones virtuales y compras.

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de los delincuentes tenga en cuenta estas recomendaciones:

No abra correos electrónicos desconocidos ni de remitentes que aseguran ser de entidades del Estado, pero que su extensión es de proveedores particulares. En el caso de la Fiscalía recuerde que los correos terminan en @fiscalia.gov.co

Para sus transacciones financieras use computadores personales.

En la medida de lo posible, no abra su correo ni realice pagos en computadores públicos.

Mantenga actualizado su sistema operativo y antivirus