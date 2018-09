Florence azota con fuertes lluvias costa este de EE.UU; las inundaciones causan estragos

— El huracán Florence de categoría 2 azota este viernes con fuertes vientos y lluvias la costa sureste de Estados Unidos, provocando inundaciones de agua marina en Carolina del Norte y dejando a decenas de miles de habitantes sin electricidad. Los meteorólogos prevén inundaciones “catastróficas”.

El Centro Nacional de Huracanes informó en la madrugada de este viernes que la pared del vórtice de Florence estaba comenzando a acercarse a la costa de Carolina del Norte, acompañada de peligrosas marejadas ciclónicas.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanaes, a las 2 de la madrugada el ojo de Florence estaba a unos 55 kilómetros al este de Wilmington, Carolina del Norte.

Avanzaba a 9 kilómetros por hora, con vientos hasta de 150 kilómetros con respecto al vórtice, y las rachas con intensidad de tormenta tropical hasta 315 kilómetros.

Las autoridades locales indicaron que más de 80.000 personas quedaron sin suministro eléctrico cuando Florence comenzó a acercarse a la costa.

Entre tanto, más de 12 mil personas se resguardaron en refugios y otras 400 en albergues en Virginia, donde las previsiones eran menos severas.

Así llegó a tierra Florence:

En Emerald Isle, Carolina del Norte, el agua alcanzó una altura de 1,92 metros (6,3 pies), agregó el centro. Emerald Isle está a unos 135 kilómetros (84 millas) al norte de Wilmington. Los efectos de Florence sobre la región podrían durar varios días y dejar una amplia zona sumergida bajo el agua procedente del océano y la caída en forma de intensas precipitaciones.

Good night, #Florence: This hurricane isn't going anywhere, as it lashes the North Carolina coast with powerful winds and heavy rain through the night. Track the storm in real-time: https://t.co/MF5zh5SWTC pic.twitter.com/b8dx6yrjdW — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 14 de septiembre de 2018

La intensidad del meteoro descendió a medida que se acercaba a tierra, con vientos que bajaron a cerca de 144 kilómetros por hora (90 mph) con la caída de la noche. Pero esto, combinado con su lento avance y las fuertes lluvias, llevó al gobernador Roy Cooper a advertir sobre el inminente desastre.



“Lo peor de la tormenta aún no ha llegado pero estas son tempranas advertencias para los días venideros”, dijo. “Sobrevivir a la tormenta será una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia”.

High tide over the next 2-3 days will occur around noon and midnight in the SE. That is when most places on the coast will likely see the highest water levels from #Florence. Keep up to date with water levels here: https://t.co/Uh3VniZjeI pic.twitter.com/HDn9sP7QSc — NOAA's Ocean Service (@noaaocean) 13 de septiembre de 2018

Cooper solicitó ayuda federal adicional para desastres ante lo que su oficina calificó de “daños históricos” en todo el estado. (Con información de la VOA y la agencia AP).