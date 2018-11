Corea del Norte sigue operando al menos 13 sitios de misiles que no reportó

— Corea del Norte ha operado, al menos, 13 sitios de pruebas de misiles sin declarar en todo el país, lo que constituye un posible golpe contra la percepción del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su estrategia sobre Pyongyang ha eliminado efectivamente sus amenazas militares.

Beyond Parallel, un grupo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés), señaló, en un informe, que ha localizado 13 de unas 20 bases estimadas de operaciones de misiles que no fueron dadas a conocer por el régimen norcoreano.

“Estas bases de operaciones de misiles, que pueden ser utilizadas para toda clase de misiles balísticos, desde misiles balísticos de corto alcance (SRBM) hasta misiles balísticos intercontinentales (ICBM), presumiblemente, deberían estar sujetas a su declaración, verificación y desmantelamiento, en todo acuerdo de desnuclearización total y completamente verificable”, según el documento.

El informe se basa en imágenes vía satélite y en varias entrevistas con desertores norcoreanos, además de en funcionarios del Gobierno, defensa y de los servicios de inteligencia de todo el mundo.

El reciente informe se centra en la base de SRBM de Sakkanmol, mostrando una serie de fotografías de satélites comerciales tomadas en marzo.

La base, en el Cinturón Táctico, en la provincia norcoreana de Hwanghae del Norte, se sitúa a unos 85 kilómetros al norte de la Zona Desmilitarizada (DMZ) y a unos 135 kilómetros al noroeste de Seúl.

Según el informe, actualmente, Sakkanmol alberga una unidad equipada con SRBM, pero podría acomodar, fácilmente, más misiles balísticos de medio alcance (MRBM).

En un comentario sobre el informe, el portavoz de Cheong Wa Dae, Kim Eui-kyeom, señaló que la fuente del análisis de la base en Sakkanmol es un satélite comercial.

Kim dijo que las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses poseen más información detallada de los satélites militares y que las están monitorizando de cerca.

Según el funcionario, las instalaciones no guardan relación con los ICBM o los misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM).

Kim discrepó del titular del periódico estadounidense The New York Times: “En Corea del Norte, las bases de misiles sugieren un gran engaño” (In North Korea, Missile Bases Suggest a Great Deception), destacando que Pyongyang no prometió cerrar la base y que no hubo acuerdos o negociaciones con respecto a la misma.

En su lugar, Kim dijo que la existencia de tales sitios de misiles demuestran la necesidad de dialogar con el Norte para que elimine las amenazas militares.

El informe señala que Corea del Norte pretendió el presunto desmantelamiento de su sitio de lanzamientos de misiles en Sohae, cerca de la frontera con China, que tiene una mayor atención de la prensa, y ocultó la amenaza militar contra los Ejércitos surcoreano y estadounidense de las bases de misiles balísticos sin declarar en Sakkanmol y otras ubicaciones.

En Singapur, durante los diálogos cumbre entre Pyongyang y Washington, el presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cerrar permanentemente el recinto de lanzamiento de misiles Sohae, también conocido como la base de misiles Dongchang-ri.

Según el informe, el despliegue disperso de las bases y las tácticas distintivas utilizadas por las unidades de misiles balísticos son combinadas con décadas de prática de camuflaje extenso, encubrimiento y engaño para maximizar la supervivencia de sus unidades de misiles contra ataques preventivos y durante sus operaciones en tiempos de guerra.

La información tiene lugar en medio de las persistentes dudas sobre si el Norte presentará la lista completa de sus programas nucleares y de misiles, y si entablará un diálogo serio para su desnuclearización, pese a las declaraciones totalmente optimistas de Trump, incluidos sus comentarios sobre su buena relación con el líder norcoreano. (Información y fotos Agencia Yonhap).