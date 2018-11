Peajes en vía Bogotá-Villavicencio suben de precio a partir de este 16 de noviembre

–La concesionaria Coviandes anunció que a partir de las cero horas de este viernes 16 de noviembre de 2018, subirán la tarifas de los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio.

La modificación tarifaria afecta concretamente las estaciones de Boquerón, Boquerón II, Naranjal y Pipiral, de acuerdo con el comunicado que emitió la concesionaria.

Advierte que estos cambios están contemplados en el parágrafo segundo de la cláusula quinta del Adicional 1 al contrato de Concesión 444-94, carretera Bogotá – Villavicencio, proyecto Doble Calzada sector El Tablón – Chirajara, suscrito entre el INCO (hoy ANI) y Coviandes el 22 de enero de 2010.

Las nuevas tarifas que incluyen $200 de seguridad vial, son las siguientes:

A propósito de la vía al llano, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada de este martes y miércoles estarán cerrados los tu?neles Boquero?n, Bijagual y Buenavista como consecuencia de labores de mantenimiento al sistema ele?ctrico y electro?nico, asi? como al sistema de ventilacio?n, actividades, que afirma Coviandes, son necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las personas que necesiten de manera prioritaria desplazarse durante estos horarios, lo debera?n hacer por la vi?a a Juan Rey (Bogota?) y la vi?a antigua entre Pipiral y La Grama (Villavicencio). Advierte, finalmente, que por el puesto de control de Boquero?n II so?lo pueden circular vehi?culos que no pesen ma?s de 12 toneladas.