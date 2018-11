Proyecto pide que se acaben lemas individuales de los alcaldes en Bogotá

Más de 699 mil millones gastó Bogotá en el posicionamiento de los lemas de cada uno de los alcaldes que han pasado por la administración distrital desde el año 2004.

El Concejo de Bogotá discutirá en los próximos días el proyecto “Marca Ciudad”, con el que se busca que la ciudad no pierda más dinero en posicionamientos de plataformas políticas particulares, gastando los recursos para promover lemas como “Bogotá Mejor para Todos” o “Bogotá Humana”.

Se busca que se posicione el nombre institucional de “Alcaldía de Bogotá D.C.” o la marca ciudad cuyo diseño está aprobado desde el año 2010, especialmente para temas de inversión o turismo.

Tras una investigación realizada por Angela Garzón se encontró que Bogotá ha gastado más de 699 mil millones de pesos en publicidad para posicionar los diferentes lemas de los alcaldes de turno que ha tenido la ciudad durante los últimos 14 años.

La investigación demostró que, según las cifras reportadas por cada una de las entidades respecto a los rubros de impresos, audiovisuales, merchandising, digitales, papelería de cualquier formato, o en general para cualquier medio en el que se requiera el lema de la administración de turno, se ha gastado lo siguiente en la ciudad:

Para posicionar el lema “Bogotá Sin Indiferencia”, del gobierno de Luis Eduardo Garzón, se gastaron 144.162 millones de pesos

Para posicionar el lema “Bogotá Positiva”, del gobierno de Samuel Moreno, se gastaron 148.656 millones. Para posicionar el lema “Bogotá Humana”, del gobierno de Gustavo Petro se gastaron 307.154 millones. Para posicionar el lema “Bogotá Mejor Para Todos”, del gobierno de Enrique Peñalosa, entre 2016 y 2017 se gastaron 98.863 millones

Con estos recursos que se han gastado en posicionar lemas de gobierno, se hubiesen podido construir: 2 hospitales de alto impacto como el Simón Bolívar o 58 Centros de Atención Prioritaria en Salud- CAPS o 186 jardines infantiles o 38 colegios de más de 1.000 alumnos.

Con el Proyecto de Acuerdo No. 420 de 2018 “Por medio del cual se dictan los lineamientos para la adopción y definición de la marca ciudad “Bogotá” y se dictan otras disposiciones”, Garzón busca que la ciudad avance en su agenda de competitividad, y prevalezca el uso racional de los recursos públicos, para que no sirvan éstos para el posicionamiento de plataformas políticas particulares. El Proyecto de Acuerdo busca que en la ciudad solo se utilice la frase “Alcaldía de Bogotá D.C.”, cuando se trata de marcar la papelería, las chaquetas, los vehículos o las placas que se instalan en los edificios o lugares públicos, para que cada cuatro años no toque volver a cambiar esta marcación y así malgastar los recursos públicos.

En ciudades del mundo como Nueva York o Paris, se tiene institucionalizada la marca ciudad, lo que ha servido para promoción y posicionamiento a nivel mundial. .

Marca Ciudad Nueva York

Marca Ciudad Paris

La Marca Ciudad

La Marca Ciudad de Bogotá fue diseñada por Misty Wells. Su propuesta ganó un concurso entre reconocidas firmas y fue implementada en 2010.

Invest in Bogota, El Instituto Distrital de Turismo y La Cámara de Comercio de Bogotá son las entidades encargadas de licenciar la Marca Ciudad a las empresas o proyectos que se quieran vincular a la Estrategia de Mercadeo de Bogotá.