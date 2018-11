Vecinos del canal de la calle sexta con 30 denuncian altísima inseguridad

Las graves consecuencias de la improvisada intervención realizada por la Alcaldía Mayor en el Bronx en 2016, continúan presentándose a lo largo del canal de la calle sexta y toda su zona periférica en donde la comunidad clama por ayuda para que no prosiga el deterioro del sector por la inseguridad, un comercio casi muerto y así mismo calles que después de las 5:00 de la tarde no se pueden caminar.

“Dos años después se confirma la crítica situación en que quedó sumida toda la zona de la calle sexta con carrera 30 con el coletazo de la intervención en el Bronx. No era solamente hacer el show, era también prever un plan de contingencia, la improvisación sigue siendo su característica alcalde mayor Enrique Peñalosa y la comunidad no se cansa de pedir ayuda”, expresó la concejal del Polo Democrático Xinia Navarro, quien se solidarizó con la comunidad que reside en el sector.

“La habitabilidad en calle es entendible, pero hay un fenómeno de delincuencia que la Administración no está atacando, hay robos sobre la carrera 30, sobre la 27, la 24, siendo los carros sus principales objetivos por cuanto muy cerca de la zona queda la denominada playa en donde operan reducidores de vehículos y comercio de autopartes robadas. Esto se salió de nuestras manos, el Bronx lo tenemos ahora en nuestros barrios”, afirmó de manera desesperanzada uno de los habitantes que hizo presencia al momento de la visita de la concejal.

La preocupación que ronda a quienes aún viven en la zona porque muchos optaron por vender sus propiedades a precios ínfimos, es que los habitantes de calle se instalen con más fuerza y definitivamente no se logre la recuperación de estas calles.

Además, las mujeres también se sienten gravemente afectadas por los robos que padecen y también el acoso permanentemente de los nuevos vecinos que llegaron tras la toma del Bronx. “Aquí no se puede salir por este sector después de las 6 de la tarde es un drama por los robos continuos”, dijo una de ellas.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio El Progreso, César Augusto Rojas, propone la instalación de mallas para que el acceso por el canal, por debajo de la 30, se restrinja entre las dos localidades de Mártires y Puente Aranda, porque “ese paso es la ruta de escape de quienes roban de un lado o de otro, y se evaden por ese lugar y dificulta la acción de las autoridades que operan solo en una localidad específica”, aseguró.

De otra parte, otra problemática que se advierte es que a los habitantes de calle no se les puede individualizar porque no tienen cédula y no se pueden identificar y los corren de un lado a otro, pero sin operaciones efectivas.

En medio de la zozobra se considera que la alcaldía se interesó en el Bronx, pero lo hizo fue por el terreno, pero no por quienes habitan en la calle, víctimas de la droga, que fueron dispersados a los barrios aledaños.

“La Administración debe acompañar sus intervenciones con políticas sociales y no permitir que se ponga en riesgo la vida de mujeres, niños y todos los habitantes. Es necesaria una intervención urgente de la Administración Distrital y de las alcaldías locales con políticas sociales efectivas, así como la presencia de los sectores de integración social y seguridad, para articular una ayuda integral tanto para quienes viven en la calle como para las personas que moran la zona con tan crítico impacto”, enfatizó la concejal Xinia Navarro.