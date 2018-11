Estudiante de Uniagraria integra proyecto de estación meteorológica

Loterias

Loterías del 13 noviembre en Colombia:

Cundinamarca 7200 – Serie 02

Tolima 6688 – Serie 080

Cruz Roja 2126 – Serie 182

Huila 2294 – Serie 073

DORADO

Mañana 6617 – Tarde 0941

CULONA:

9648

SUPER ASTRO SOL

9465 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

2518 – Signo Acuario

PIJAO:

0709

PAISITA:

Día 6364 – Noche 2921

CHONTICO:

Día 8781 – Noche 7198

CAFETERITO:

Tarde 6223 – Noche 8058

SINUANO:

Día 6813 – Noche 1950

CASH THREE:

Día 468 – Noche 703

PLAY FOUR:

Día 6894 – Noche 5973

SAMAN:

0563

CARIBEÑA:

Día 6277 – Noche 1179

WIN FOUR:

0599

EVENING:

1074

MOTILÓN:

Tarde 8194 – Noche 5683

LA FANTÁSTICA:

Día 8818 – Noche 5633

ANTIOQUEÑITA

Día 8069 – Tarde 0816