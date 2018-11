La celebración de Navidad de SeaWorld vuelve con más luces que nunca Recibidos x

En estas fiestas, hay más motivos que nunca para unirse a la alegría de la Celebración de Navidad en SeaWorld. Visitantes de todas las edades pueden deleitarse con deliciosas comidas, asombrosos espectáculos en vivo y un divertido entretenimiento inspirado en el mundo natural, mientras crean recuerdos para atesorar juntos. Más de 3 millones de luces parpadeantes brillarán en todo su esplendor durante el evento festivo de Navidad, y se ofrecen fechas exclusivas del 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Promociones para la celebración de Navidad de SeaWorld – Días del evento: 17 al 25 de noviembre, 30 de noviembre, 1 al 2 de diciembre, 7 al 9 de diciembre y 14 al 31 de diciembre

Lo nuevo para el 2018 – Cena con Santa en Shamu Stadium – Disfruta de una cálida experiencia en las festividades y conoce a Santa Claus, porque los recuerdos familiares se forman en esta nueva experiencia de cena. La cena estilo buffet presenta un menú tentador de los platos favoritos y tradicionales de las fiestas y deliciosos postres. Los visitantes también recibirán asientos reservados para Winter Wonderland on Ice. Los precios van desde $40 y pueden comprarse en línea previamente en SeaWorldOrlando.com.

O Wondrous Night – Experimenta un nacimiento en vivo al que solo SeaWorld puede darle vida, completo con más de 30 villancicos, títeres en tamaño real y animales en un favorito espectáculo de Navidad sobre The Christmas Story. Contado a través de los ojos de los animales que estuvieron allí, O Wondrous Night es un musical conmovedor, divertido y glorioso con un elenco de ángeles, animales y la verdadera gloria de la Navidad.

Winter Wonderland on Ice – La Navidad cobra vida en un escenario de hielo, joyas y luces, mientras los patinadores deslumbran y deleitan en esta alternativa extravagante de patinaje sobre hielo con mayúsculas. Un mar de árboles centelleantes y fuentes imponentes que bailan en el fondo se unen para crear una experiencia imperdible para las fiestas que toda la familia va a disfrutar.

Elmo’s Christmas Wish de Sesame Street – ¡Las fiestas han llegado, y todos los amigos de Sesame Street® han venido a SeaWorld Orlando para disfrutar de una celebración musical festiva y divertida! Elmo’s Christmas Wish pronto se convertirá en el show favorito de los niños. ¡Únete a Cookie Monster, Grover, Zoe y Rosita mientras trabajan juntos para ayudar a Elmo a que encuentre su deseo navideño!

Shamu Christmas Miracles – Celebra la época navideña junto a las majestuosas orcas, mientras Shamu Stadium se ilumina con luces resplandecientes y velas encendidas, con villancicos navideños en abundancia.

Conoce a Santa Claus – Visitantes de todas las edades pueden compartir los deseos de Navidad y tomarse fotos con Santa Claus durante esta aventura especial navideña presentada por Coca-Cola.

Rudolph’s ChristmasTown – Nuevamente en otro año de diversión navideña, los visitantes pueden sumergirse en la historia de Rudolph, el reno de nariz roja, en Rudolph’s ChristmasTown. A medida que los visitantes pasean por las viñetas del libro de historias en tamaño real que presenta la clásica historia, tendrán la oportunidad de conocer a sus personajes favoritos: Rudolph, Clarice, Bumble y Yukon Cornelius.

The Christmas Market – Anidado junto al Bayside Pathway del parque, The Christmas Market presenta entretenimiento para las festividades y deliciosos manjares culinarios. Completo con elfos juguetones, una encantadora ciudad con un tren modelo, y entretenimiento de la época, el mercado es la pieza central del evento navideño de SeaWorld. Los visitantes también pueden relajarse cerca del brillo cálido del fuego con un cóctel navideño, mientras experimentan una maravillosa vista del vibrante See of Trees.