Primer grupo de caravana migrante llega a la frontera de Estados Unidos

–Alrededor de 450 centroamericanos, integrantes de la caravana de migrantes, que incluye hombres y mujeres, así como niños, adolescentes y adultos mayores, llegaron este martes a la frontera de México con Estados Unidos en el estado de Sonora. Los migrantes arribaron a bordo de ocho camiones luego de atravesar el norte de Sinaloa en menos de 24 horas y penetrar por el sur de Sonora.

Decenas de integrantes de la caravana centroamericana escalaron la valla fronteriza con EE.UU. cerca de la ciudad mexicana de Tijuana este martes. Muchos de ellos se sentaron en lo alto de la cerca, sin saber si saltar o no al territorio de EE.UU., mientras otros se reunieron frente a la construcción en la playa. Al menos un joven saltó al lado estadounidense de la frontera, pero luego regresó.

Escoltados por la Policía Federal atravesaron la carretera México 15, sin escalas, cruzaron las casetas de peaje Navojoa, Esperanza, Guaymas y Hermosillo, así como el retén militar de Querobabi sin revisión alguna.

Un segundo grupo de la caravana de hondureños continúan llegando a Ciudad de México. Según el último corte de las autoridades de la capital azteca, hasta ahora han llegado unas 1.200 personas, que descansan en un complejo deportivo en el oriente de la ciudad.

Otros 2.000 migrantes, procedentes en su mayoría de El Salvador, partieron la víspera de Sayula, estado oriental de Veracruz, hacia Puebla, centro.

Un cuarto grupo, también de salvadoreños, está dividida entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Se estima que la integran unas 1.800 personas.

About 430 people split off from a migrant caravan from Central America with thousands on it, many of them arriving in Tijuana today. https://t.co/WwxgFs9hpX pic.twitter.com/8PlnqAuWkv

