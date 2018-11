Un colombiano es nombrado asesor de infraestructura del Foro Economico Mundial

Clemente del Valle, quien ha sido el Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional desde su creación en 2013, fue nombrado miembro del Comité Asesor Global para Infraestructura del World Economic Forum, denominado “Global Future Council On Infrastructure”. Es la primera vez que un colombiano ingresa a un comité asesor del World Economic Forum.

Clemente del Valle, fue seleccionado por su conocimiento y experiencia en materia de financiación de proyectos de infraestructura, específicamente en el desarrollo de mecanismos para la bancabilidad de los proyectos, así como en el rol que debe jugar el capital privado en su financiamiento.

Del Valle ingresa a ser parte del comité, compuesto por otros 18 expertos mundiales, entre los que se destacan Anita Marangoly George, Executive Vice-President, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Sujoy Bose, Chief Executive Officer del National Investment and Infrastructure Fund, Sylvia Coutinho, Chairman del UBS Brasil, Joel Moser, Professor del Departamento de International and Public Affairs de Columbia University, Pierre Guislain, VicePresidente de sector privado, infraestructura e industrialización del Banco de Desarrollo de África, entre otros.

Los comités globales asesores del World Economic Forum son la red líder mundial de expertos dedicada a promocionar análisis y pensamiento estratégico en los asuntos globales.

El Comité Global de Infraestructura en el cual Clemente del Valle hará parte, se reunirá el 11 y 12 de noviembre en Dubai. Los temas en los cuales trabajará el Comité son: cómo balancear la asignación de riesgos y su mitigación, así como el mejoramiento de la capacidad técnica de los proyectos para lograr que éstos sean bancables y puedan conseguir financiación. Así mismo, se discutirá sobre el rol del sector privado en la financiación de los proyectos de infraestructura, los riesgos y beneficios de su participación, ante un panorama creciente de restricciones fiscales de los gobiernos en el mundo. Por último, se trabajará en el impacto de la tecnología para atender la creciente y no satisfecha demanda por servicios de infraestructura, su rol en la reducción de costos y mejoras en eficiencias, así como en la construcción de infraestructura de mejor calidad, y cómo ésta pueda transformar los modelos de negocio y de esta manera, contribuir a un suministro y a un uso mejor distribuido de los servicios de infraestructura.

El World Economic Forum es la organización internacional para la cooperación público-privada. El foro involucra a los líderes mundiales políticos, de negocios y sociales, para la estructuración de las agendas globales, regionales y de industrias.

Se creó en 1971 como una Fundación sin ánimo de lucro. Es independiente, imparcial y no está atada a ningún interés particular. El Foro tiene cuatro reuniones anuales principales: la reunión anual del World Economic Forum en Davos, la reunión anual en China de Nuevos Campeones para discutir temas asociados a innovación, ciencia y tecnología, la reunión anual en los Emiratos Árabes de los Comités Asesores, Global Future Councils y las reuniones de estrategia de industria.

Así mismo, Del Valle también participa como delegado de GIF – Global Infrastructure Forum, entidad que promueve la coordinación de las multilaterales y los bancos de desarrollo para promover el desarrollo sostenible de la infraestructura mediante la movilización de recursos para el sector. El GIF es organizado por las Naciones Unidas junto con el Banco Mundial, el BID, y los bancos de desarrollo como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.