Cómo aprovechar al máximo las compras online en temporada navideña

Es un hecho que cada vez las compras navideñas comienzan antes. De hecho, en los últimos años, hemos notado que las compras navideñas de todo el mundo comienzan alrededor del 1 de octubre. ¿Por qué? Sencillamente por la razón que la gente está buscando más temprano que nunca el regalo perfecto y de mejor precio, aparte de, salir rápido de todo el afán que hacer compras representa.

Este año este fenómeno volverá a ocurrir, ya que los comercios tratarán nuevamente de satisfacer la demanda de los compradores. Es así, que los comercios electrónicos se han convertido en una buena alternativa a las tiendas físicas, ya que la gente puede hacer compras desde la comodidad de su hogar.

Comprar online ofrece numerosas ventajas, como evitar hacer colas o comprar distintos productos de manera sencilla. Sin embargo, no todo el mundo se fía de realizar transacciones por Internet. En este texto le damos varios consejos para hacer sus compras de manera fácil y, sobre todo, confiable.

· Hacer una lista de compras: Anote todo lo que verdaderamente necesita comprar y establezca prioridades. Este es uno de los pocos momentos del año para disfrutar con sus seres queridos, por lo cual tenga claro lo que quiere hacer y lo que NO, como, por ejemplo, estar comprando a último momento.

· No gastar de más: Compre lo que tenga en la lista sin gastar de más. Muchas de sus tiendas favoritas ofrecen excelentes descuentos durante las fiestas. Esta época es para pasar tiempo de calidad con los seres queridos y no para endeudarnos. Revise con calma las mejores ofertas y descuentos.

· Elegir una tienda online de confianza: Si bien el internet nos da la posibilidad de acceder a miles de páginas y opciones, muchas de estas pueden ser dudosas, por lo que hay que aprender a escoger. Es recomendable buscar la tienda en redes sociales y foros de discusión, donde uno pueda obtener información sobre este comercio. Del mismo modo, debemos saber si la tienda permite realizar envíos internacionales antes de realizar la compra, si es que estamos comprando en el exterior.

· Utiliza una conexión segura a Internet: Navegar por Internet a través de redes Wifi públicas es muy barato, pero no sabemos quién puede estar conectado. A la hora de realizar transacciones online en las que tienes que compartir información personal, lo más indicado es hacerlo desde una red segura. También es importante que mantengas tu computadora actualizada y utilices siempre un antivirus.

· No haga click en enlaces de emails o anuncios: En esta época del año es habitual recibir muchas ofertas y publicidades por correo. Pero debes tener mucho cuidado a la hora de hacer click en los enlaces, ya que es muy probable que te lleven a un sitio poco seguro. Si te interesa una oferta, es mejor que entres en la página web directamente.

· No hacer compras desde una computadora publica: Una regla básica para protegernos de los cibercriminales es no hacer compras online desde un café internet o desde la computadora de otra persona. Navegar desde dispositivos privados o seguros, como nuestro laptop, móvil o tablet es mejor idea, ya que no sabemos quién más usará los que son públicos.

· Revisa tus transacciones bancarias: Otra recomendación importante tras realizar compras online, es revisar los movimientos de tu cuenta bancaria para ver si se hicieron los cargos correctos y todo está en orden. Si ves algo sospechoso o transacciones que no hiciste, ponte en contacto inmediatamente con tu banco.

· Donar: Finalmente, siguiendo el espíritu de esta época, podemos pensar en otra alternativa que los regalos físicos, las donaciones benéficas. Ya que estamos en la época de dar, identificar si hay alguna organización benéfica de su interés. Ayudar a otros siempre será una buena idea, que da mucha satisfacción, considerando esta temporada.

¡No olvidemos que estamos por entrar a la época más linda del año, por lo tanto, sonría y sea feliz! Esperamos que con estos consejos pueda ahorrar, hacer sus compras más sencillas, rápidas y así pueda pasar más tiempo con sus seres queridos, el verdadero sentido de esta época.