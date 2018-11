Cotelco de acuerdo con la Ley de Financiamiento del Presidente Duque

Loterias

Loterías del 14 de noviembre en Colombia:

Baloto 11 20 21 23 32 12

Revancha 01 06 17 26 35 06

Meta 0668 – Serie 058

Manizales 2692 – Serie 056

Valle 5707 – Serie 236

DORADO

Mañana 2548 – Tarde 7625

CULONA:

2041

SUPER ASTRO SOL

4700 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

4535 – Signo Virgo

PIJAO:

8966

PAISITA:

Día 2277 – Noche 4244

CHONTICO:

Día 3564 – Noche 9487

CAFETERITO:

Tarde 5533 – Noche 3615

SINUANO:

Día 0395 – Noche 3153

CASH THREE:

Día 773 – Noche 424

PLAY FOUR:

Día 4442 – Noche 2396

SAMAN:

6284

CARIBEÑA:

Día 3372 – Noche 5099

WIN FOUR:

7879

EVENING:

7616

MOTILÓN:

Tarde 6463 – Noche 3614

LA FANTÁSTICA:

Día 5804 – Noche 3244

ANTIOQUEÑITA

Día 8946 – Tarde 9804