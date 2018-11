Papa Francisco: Los chismosos son terroristas, porque con sus lenguas lanzan bombas que destruyen

–“Las habladurías matan”, porque la lengua “mata como un cuchillo” y quien las dice “es un terrorista” porque con su lengua tira una bomba “que destruye la fama de los demás” y él – o ella- “se va tranquilo”, afirmó este miércoles el Papa Francisco en su catequesis en el Vaticano, al abordar el tema del Octavo Mandamiento: “No dirás falso testimonio ni mentirás”.

No es la primera vez que el Papa Frnacisco aborda este tema. En enero de este año, dirigiéndose a un grupo de 500 monjas en Perú, Francisco describió los chismes como una “bomba”. Además, calificó de “terroristas” a las “monjas” que son “chismosas”, asegurando que esta práctica es “peor que lo de Ayacucho hace años”, refiriéndose a las acciones que llevaba a cabo en Perú el grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Ahora, el Pontifice reiteró que “decir habladurías es matar”, y advirtió sobre la gravedad de vivir de comunicaciones “no auténticas”, hecho que ha tomado auge en las redes sociales.

Francisco señaló que es grave vivir de “comunicaciones” no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La “comunicación” entre las personas no es sólo con palabras, sino también con gestos, con actitudes, y hasta con silencios y ausencias; se comunica con todo lo que uno hace y dice.

“¿Qué significa decir la verdad? ¿Significa ser sinceros? O bien, ¿ser exactos?” Hablando en italiano Francisco planteó estas preguntas para la reflexión de los fieles, asegurando que en realidad, nada de esto es suficiente porque se puede estar “sinceramente” en error, o se puede ser exactos en los detalles pero no “captar” el sentido del todo.

En efecto, el Papa señaló que cuando hablamos de la comunicación entre las personas entendemos que no son sólo las palabras, sino también los gestos, las actitudes, hasta los silencios y las ausencias. Esto porque una persona “habla” con todo lo que es y hace. Nosotros, dijo, “vivimos comunicando” y estamos continuamente al borde “entre la verdad y la mentira”.

Francisco observó, pues, que a veces nos justificamos diciendo “¡dije lo que escuché!”, o bien “¡he dicho sólo la verdad!” pero en realidad, uno ha “absolutizado” el propio punto de vista o ha revelado hechos personales o reservados:

“Entonces, ¿qué es la verdad?- preguntó en español -. Y explicó: “Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: «Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Con su pasión y su muerte, demuestra que él mismo es la realización plena de la Verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad”.

En las pequeñas y grandes situaciones “no mentir”

Para reafirmar este concepto, en su catequesis impartida en italiano el Papa señaló la lógica que nos guía sea ante las pequeñas situaciones como en las elecciones más comprometedoras, que es la que “los padres y abuelos nos enseñan cuando nos dicen de no decir mentiras”.

Los cristianos no son hombres y mujeres excepcionales, pero sí son “hijos del Padre celestial”, que “es bueno y no los desilusiona”, y esta verdad, añadió Francisco, “no se dice tanto con los discursos”, sino que “es un modo de existir y se ve en cada acto particular”.

“ No dar falso testimonio, ni mentir, implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que él es nuestro Padre ”

En la conclusión de la Audiencia, al saludar a los fieles de lengua española, los animó a “vivir como hijos que saben que Dios los ama, y que con esa conciencia puedan construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad”. (Versión Vatican News).