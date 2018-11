Protestas de estudiantes en Bogotá transcurren en tranquilidad: subsecretaria de Seguridad del Distrito

Las protestas que partieron desde diferentes sectores de la ciudad y transcurren en total tranquilidad. La subsecretaria de Seguridad, María Lucía Upegui, entregó al medio día un balance sobre la jornada de movilizaciones.

“El balance es muy positivo. En este momento se encuentran en la calle cerca de 12 mil personas movilizándose. De la universidad Nacional salen cerca de 10 mil personas“, dijo.

La subsecretaria señaló que desde el Puesto de Mando Unificado PMU se ha visto un buen comportamiento por parte de las personas que se movilizan en las marchas.

“Acá estamos pendientes acompañando a las personas que hacen el desplazamiento. Se les recomienda a las personas que para disminuir la complejidad de la movilidad se desplacen en bicicletas o si se pueden desplazar caminando, así lo hagan”, señaló Upegui.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), directores de las diferentes entidades del Distrito monitorean minuto a minuto el transcurrir de las marchas que se iniciaron desde las 8 de la mañana.

“Hasta el momento no se ha afectado el orden público y reiteramos el llamado a los estudiantes y las personas que se están movilizando para que lo hagan en calma y que no afecten el sistema de transporte público. Así podemos contribuir para que otras personas que no están acompañando la movilización puedan desarrollar su día en completa normalidad”, afirmó.

El distrito dispuso el acompañamiento de 80 gestores de convivencia y la Policía Metropolitana de Bogotá acompaña la marcha con al menos 2.000 uniformados que garantizan la seguridad de las marchas.

El Grupo de Reacción Inmediata, conformado por miembros de la Policía, se encuentra reforzando la seguridad en TransMilenio, para evitar bloqueos o daños al sistema.