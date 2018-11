Se hunden en Senado creación de 16 curules transitorias para la paz y cambios a la JEP

— La plenaria del Senado en la que se discutía el proyecto de acto legislativo que crea 16 curules transitorias para la paz fue levantada por falta de quórum decisorio y se convocó para el próximo lunes, a las 4 de la tarde, para un debate de control político, lo que indica que por falta de tiempo se hunde esa iniciativa, que no logró un consenso entre los partidos políticos.

También se hundió el proyecto de acto legislativo que fortalecía la Justicia Especial para la Paz, JEP, al proponer la designación de 14 nuevos magistrados que reforzarían el trabajo de las diferentes salas que integran esa jurisdicción. La iniciativa había sido producto de un acuerdo político suscrito, en la Comisión Primera del Senado, por las bancadas fieles al Gobierno, las que se han declarado en independencia y las de la oposición.

Frente al tema de las 16 curules transitorias para la paz, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) le recordó a la plenaria que su partido fue mayoría y ganó en la votación al plebiscito por el No a los acuerdos con el hoy desmovilizado grupo de las Farc.

“Estamos firmes en las posiciones que representamos, Invitamos a este Congreso a reconocer que este partido representa la mayoría democrática. La mayoría democrática le dijo No a los acuerdos e insiste en necesarias modificaciones por el bien de Colombia, por el porvenir de Colombia y por la verdadera paz de Colombia”, dijo.

Por su parte, el legislador Gustavo Petro (Colombia Humana) propuso que se votara en contra de la ponencia del senador José Obdulio Gaviria. “Invito a que se haga un último intento de un acuerdo político, Nuestra propuesta no es mala, son 16 curules en Cámara, acepten esa posibilidad, que en aquellos territorios donde hubo violencia perpetúa, puedan sentarse aquí con sus víctimas y hacer las leyes”.

Sostuvo que aceptaba también esas ocho curules en circunscripción nacional. “Yo creo en la legitimidad de los argumentos que ustedes han utilizado para defenderlas y también se puedan sentar aquí”.

Minutos antes se había iniciado la sesión con la intervención del congresista Roy Barreras (Partido de la U), quien dijo que existían dos posiciones divididas: una de ellas era votar lo que está avalado por los acuerdos y que implicaba la creación de las 16 curules para las víctimas, bajo el concepto de la reparación integral.

Desde otra óptica, el legislador se refirió sobre una segunda postura que contemplaba el Centro Democrático al proponer que se votaran ocho curules nacionales.

Por su parte, la senadora Victoria Sandino (FARC) manifestó en su intervención el hecho de que haya coincidido con el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático), en el sentido de que se requieren inversiones sociales.

“Tiene razón y mire usted senador Uribe como estamos coincidiendo y tiene razón, porque efectivamente no es suficiente las circunscripciones especiales de paz. Es necesario que se implementen, por ejemplo, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que en este momento las comunidades han venido trabajando”, dijo la legisladora.

La congresista expresó que están en la disposición de crear acuerdos, porque no se puede seguir estigmatizando, al contrario.

Circunscripciones vigentes

El senador Roosvelt Rodríguez (Partido de la U) defendió la creación de las 16 curules para la paz. “No me canso de decirlo en todas mis intervenciones. La circunscripción de paz fue avalado por el Congreso, fue avalado por la Corte Constitucional. Es un hecho, es una realidad, tienen vigencia. Seguramente algunos tienen el propósito de desconocer esa realidad y en algunos casos se ha desconocido a la Corte Constitucional”.

Luego intervino el senador Alexander López (Polo Democrático), quien dijo: “La mejor decisión del presidente Iván Duque es mirar cómo hacer trizas los acuerdos y cómo inician el desmonte del acuerdo que mal que bien es un acuerdo que terminó la guerra”. Insistió también en un gran acuerdo político.

Argumentó su intervención señalando: “La muerte por desnutrición de los niños. Alrededor de dos millones setecientas mil familias en Colombia no tienen vivienda. La tasa de desempleo está en el 11.4 por ciento. Más del 50 por ciento de los colombianos no tienen acceso al sistema de salud y, no obstante, seguimos con el grave problema de la inseguridad en las principales ciudades del país”.

Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) invocó el derecho a réplica y enumeró lo que denominó logros del actual Gobierno.

“Se está apoyando con 187.000 millones de pesos la crítica situación de los hospitales públicos. Así mismo, podemos decir que 300.000 niños van a recibir alimentación escolar de manera gratuita. Se girarán 100.000 mil millones de pesos para la reactivación y caída del precio internacional del café, pues esto les brindará un gran apoyo a todos los cafeteros del país. Los índices de inseguridad se han reducido a un 33 por ciento en las principales ciudades, al igual que la disminución de los delitos sexuales en un 17 por ciento”, indicó.

Después de un tiempo de debate, el senador Roy Barreras (Partido de la U) pidió que se declarara la suficiente ilustración. El senador Fabio Amín (Partido Liberal) pidió la verificación del quorum.

El senador Luis Fernando Velasco dejó una constancia firmada por 42 senadores que apoyaban las curules transitorias para la paz. Una vez verificada la asistencia se tuvo que levantar la sesión plenaria. (Información y foto Prensa Senado).