Semana mundial de concientización sobre el uso de antibióticos

Se requieren de medidas por parte de todos los sectores, para mitigar el problema de salud pública mundial en el que se ha convertido la Resistencia Antimicrobiana, RAM, y que cada vez es mayor.

La Resistencia a los antimicrobianos o farmacorresistencia, es la capacidad que tienen los microorganismos como bacterias, virus y algunos parásitos de impedir que los antimicrobianos conocidos como antibióticos, antivíricos o antipalúdicos actúen contra ellos o dejen de ser eficaces; lo que hace que las infecciones persistan y se puedan transmitir de una persona a otra.

Es importante resaltar que los antibióticos son un recurso sumamente valioso, debido a que su uso responsable, guiado por profesionales de la salud, ofrece efectividad en el tratamiento y reduce la amenaza de desarrollar resistencia a este tipo de medicamentos.

Las autoridades sanitarias señalan que: “la resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. El nuevo Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud, denominado GLASS por sus siglas en inglés, ha revelado la presencia generalizada de resistencia a los antibióticos en muestras de 500.000 personas de 22 países en las que se sospechaban infecciones bacterianas”4

Según la Organización Mundial de la Salud, “la RAM es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo actual, que puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier país”

Pfizer participa activamente en esta conmemoración a través de su campaña “Pequeñas Acciones Salvarán Millones de Vidas”, diseñada para educar a los pacientes, médicos, empleados de hospitales, autoridades de salud y el público en general, sobre el problema de la resistencia anti-microbiana y cómo, a través de pequeñas acciones, es factible contribuir a disminuirla.

“En Pfizer seguimos dando pasos significativos para abordar la RAM, aplicamos la ciencia y nuestros recursos globales para brindar terapias que mejoren la vida de las personas e invitamos a toda la población Colombiana a marcar la diferencia con prácticas sencillas que ayudan a disminuir esta gran amenaza” afirma Catalina Hoyos, directora médica de Pfizer para Colombia y Venezuela.

Cómo frenar el uso inadecuado y el abuso de los antibióticos

– La resistencia a los antibióticos se acelera por su empleo indebido y excesivo. Resulta de vital importancia tomar medidas de control para así reducir el impacto y limitar la propagación de la resistencia: Solo emplee antibióticos cuando sean formulados por un profesional de la salud certificado.

– Nunca exija antibióticos si su trabajador de salud le dice que no los necesita.

– Siga siempre los consejos del profesional de la salud cuando use antibióticos.

– Evite compartir o usar antibióticos sobrantes.

– Prevenga las infecciones lavándose las manos con regularidad, preparando los alimentos de forma higiénica, evitando el contacto cercano con personas enfermas, practicando sexo seguro y manteniendo las vacunas al día.

– Prepare los alimentos de manera higiénica, siguiendo las Cinco Claves de la OMS para Alimentos Más Seguros (mantenga limpio, separe los alimentos crudos y cocidos, cocine a fondo, mantenga los alimentos a temperaturas seguras, use agua segura y materias primas) y elija los alimentos producidos sin el uso de antibióticos para promoción del crecimiento o prevención de enfermedades en animales sanos.

Recomendaciones para el personal de salud:

– Prevenir las infecciones asegurándose de que sus manos, instrumentos y ambiente estén limpios.

– Solo formular y dispensar antibióticos cuando sea estrictamente necesario, de acuerdo con las pautas actuales.

– Reportar infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia.

– Hablar con los pacientes sobre cómo tomar correctamente los antibióticos, la posible resistencia y los peligros que con lleva su mal uso.