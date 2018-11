Aumentaron las importaciones de maquinaría para industria

Loterias

Loterías del 15 de noviembre en Colombia:

Bogota 3785 – Serie 211

Quindío 1072 – Serie 079

DORADO

Mañana 1908 – Tarde 1131

CULONA:

0606

SUPER ASTRO SOL

9556 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

4994 – Signo Aries

PIJAO:

0766

PAISITA:

Día 1229 – Noche 1443

CHONTICO:

Día 9629 – Noche 0883

CAFETERITO:

Tarde 8366 – Noche 7374

SINUANO:

Día 1282 – Noche 8433

CASH THREE:

Día 740 – Noche 651

PLAY FOUR:

Día 4390 – Noche 9785

SAMAN:

6719

CARIBEÑA:

Día 4544 – Noche 6629

WIN FOUR:

7284

EVENING:

6460

MOTILÓN:

Tarde 8692 – Noche 7074

LA FANTÁSTICA:

Día 6954 – Noche 0960

ANTIOQUEÑITA

Día 9255 – Tarde 1944