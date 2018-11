El gobierno invita a estudiantes y profesores a reanudar este lunes el diálogo y conjurar paro en universidades

–Tras las multitudinarias marchas realizadas la víspera en Bogotá y otras capitales de departamento, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo González, invitó a estudiantes y docentes para este lunes 19 de noviembre con el fin de reanudar las conversaciones y buscar una solución a la crisis y al paro en las universidades públicas del país.

Al efecto, la jefe de la cartera educativa envió este viernes la siguiente carta a las organizaciones que agrupan a los distintos estamentos universitarios:

Ya el pasado 10 de noviembre, durante su visita a Leticia, la capital del Amazonas, el presidente de la República Iván Duque Márquez, había hecho una primera invitación a los estudiantes universitarios a retornar a la mesa de diálogo “sobre financiación de la educación pública y a valorar los importantes esfuerzos hechos por el Gobierno a pesar de la escasez de recursos”.

“Les pido que se sienten, como lo venían haciendo, con la Ministra de Educación, sin levantarse de la mesa. Porque no es una mesa coyuntural, sino una mesa para pensar sobre el futuro de la educación en nuestro país”, expreso Duque.

El Mandatario pidió a los estudiantes universitarios “valorar el esfuerzo que se hizo, que ya lo valoraron, además, los rectores que decían que nunca habían visto una respuesta tan rápida, en tan corto tiempo, para mejorar esa asignación presupuestal y mejorar integralmente la atención a la educación superior”.

“Lo que no podemos hacer nosotros es limitar una conversación a conseguir 500 mil millones de pesos de aquí a diciembre, que no los hay, porque seríamos irresponsables con el país y yo no voy a ser irresponsable con los recursos del pueblo”, señalo el presidente.