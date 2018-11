MinComercio inicia visitas regionales para aprovechar acuerdos comerciales

Alcanzar exportaciones no minero energéticas de bienes y servicios por US$ 27.000 millones y una inversión extranjera anual de US$ 11.500 millones en el 2022, son las metas que se ha trazado el Gobierno con la Política de Comercio Exterior, y en las que las regiones juegan un papel fundamental.

En el marco del Encuentro Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, presentó la estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales y de mercados estratégicos, uno de los ejes de esta Política.

Durante su intervención explicó que si bien las ventas externas totales y de bienes no minero energéticos han crecido, la participación de éstas en el Producto Interno Bruto (PIB) sigue siendo bajo, incluso por debajo de América Latina y El Caribe, del mundo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

En 16 departamentos del país este comportamiento sigue esa tendencia y solo 7 registran aumentos en esa relación.

Así mismo, la viceministra llamó la atención sobre el hecho de que las exportaciones se concentren en pocos mercados, cerca del 62% se dirige a América y a Estados Unidos.

“En la medida que la canasta exportadora esté soportada en un mayor número de bienes y de compradores, menor será la volatilidad de los ingresos por concepto de exportaciones”, señaló.

Por eso, se diseñó una política exportadora que aumente, diversifique y sofistique las exportaciones.

La estrategia de aprovechamiento que presentó parte del reconocimiento de las apuestas exportadoras con mayor potencial desde las regiones, teniendo en cuenta la demanda de los mercados internacionales.

“Revisamos los diferentes ejercicios de potencialidad que se han adelantado durante los últimos años por diferentes actores nacionales y regionales, lo que validaremos con los actores en las regiones. Ya tenemos prevista una gira nacional en la que avanzaremos antes de terminar este año”, explicó.

Esta acción va acompañada con el proceso de gestionar barreras, para lo cual se trabaja con el sector privado y en coordinación con otras entidades del Estado

“El objetivo es garantizar un acceso real a esos mercados, impulsando una ambiciosa agenda de diplomacia sanitaria para productos agropecuarios”, señaló la Viceministra.

Igualmente, enumeró algunos ejemplos de lo que esta estrategia traerá. Y, además, recordó la profundización que se logró con Guatemala y que permitirá que productos de los sectores textil y confección y el látex de caucho, ingresen a ese mercado con preferencias arancelarias.

Así mismo, recordó que la piña, el aguacate hass, la lima tahití y el banano ya tienen pasaporte para ingresar a Argentina, y las orquídeas y hortensias a México y Ecuador, respectivamente.

“Esta estrategia ayudará a impulsar la economía. Vamos a aprovechar más los acuerdos y despejar el camino. Hemos recibido valiosos aportes del sector privado y de las comisiones regionales de competitividad que, sin duda, serán un insumo fundamental en la validación y desarrollo de la estrategia”, dijo la Viceministra.