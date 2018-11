No soy antagonista ni enemigo de los estudiantes, afirmó el Presidente Duque

Ni antagonista, ni enemigo, ni contradictor de los estudiantes, se declaró este viernes el Presidente de la República, Iván Duque, en entrevista con la emisora Blu Radio.



A la pregunta sobre la continuada del paro del sector de la educación superior y las marchas, el Jefe de Estado respondió: “Yo no soy antagonista de los estudiantes, yo no soy enemigo de los estudiantes, yo no soy el contradictor de los estudiantes”.

El Mandatario explicó que desde el primer día de su Gobierno ha buscado, junto con la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, que ese sector reciba el mayor presupuesto.

“Desde el primer momento de nuestro Gobierno, le dije a la Ministra María Victoria Angulo: tengamos una política rápida en materia de educación que nos permita lograr dos objetivos: el presupuesto más alto que haya tenido la educación, y tener el presupuesto de inversión más alto”, detalló.

Mesa de concertación

Frente a la reanudación de la Mesa de Diálogo creada para buscar soluciones a la problemática educativa, el Jefe de Estado avaló la participación en esa instancia de delegados de diferentes ministerios.

“No hay problema que vaya alguien del Ministerio de Hacienda, y también de otros ministerios como el de Cultura, y si se quiere del Ministerio de Comercio”, aseguró el Presidente, quien también consideró importante la asistencia de un representante de Colciencias, “para poder mostrar todo lo que aquí se quiere hacer articuladamente por la juventud de este país”.

Explicó que esa Mesa de Diálogo no debe ser coyuntural, sino que debe trabajar con una visión más amplia.

“Desde el comienzo le dije a la Ministra de Educación: busque una mesa, pero no una mesa coyuntural; busque una mesa estructural para hablar con los jóvenes y con los maestros de cara al Plan Nacional de Desarrollo”.

En este sentido, indicó que la discusión “no es solamente un tira y afloje de dinero; lo que tenemos que buscar es que los estudiantes puedan participar con sus propuestas en la construcción del Plan de Desarrollo”.

Y reiteró: “Yo quiero ver a los jóvenes participando del Plan Nacional de Desarrollo, y de cara a eso creo que es importante que en todos los ejercicios que hagamos de pedagogía a nivel nacional, podamos escucharlos”.

Invitación al diálogo

El Mandatario invitó a los estudiantes a no afectar más el desarrollo normal de las clases, y a sentarse a dialogar y terminar el semestre de clases.

“Terminemos el semestre; la Ministra esta mañana ha invitado a la mesa a los jóvenes y les ha dicho: reunámonos y empecemos a construir”, recalcó.

Por último, señaló que las propuestas son más importantes que la protesta. “La conversación de parte del Estado tiene que ser siempre abierta y no sobre la base de aproximar porque hay o no hay paro. Yo creo que la construcción de confianza con la propuesta, a mi modo de ver, es más importante que protesta”.