El album F.A.M.E le dio su primer Latin Grammy a Maluma

Maluma logró su primer Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Contemporaneo, gracias a su último trabajo dicográfico F.A.M.E.

“Esto parece un sueño. La gente que me conoce, sabe que he trabajado muy duro para esto. El año pasado, fui uno de los más nominados y me fui con las manos vacías y esta noche tengo una nominación y tengo el GRAMMY En mi mano”, señaló Maluma al recibir el premio en el Grand Garden Arena del MGM Grand.

El colombiano se mostró muy emocionado, y dedicó el premio a sus colaboradores, a su familia y especialmente a su mamá: “Gracias…Quiero dedicarle esto, especialmente, a mi equipo que está aquí conmigo. Mi familia, mis padres que me están mirando y no pudieron estar aquí. Mamá, fue difícil, pero lo logramos”.

Esta fue la décima nominación al Latin GRAMMY en carrera de Maluma, de veinticuatro años.

F.A.M.E. debutó en el #1 y tan solo en su primera semana se convirtió en seis veces platino en EEUU y dos veces platino en México. Tres canciones del álbum han alcanzado el #1 en el listado Latin Airplay de Billboard. Hasta la fecha, Maluma ha logrado once #1s en dicho listado.